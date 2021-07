Euro hockey U18 : la Belgique gagne en garçons contre Pays-Bas, les filles s'inclinent devant l'Espagne

Battus par l'Allemagne 5-1 en ouverture lundi, les joueurs de Benjamin Van Hoof menaient 4-0 à la mi-temps grâce à des buts de Ralph Putters (2e), Hypolitte Delavignette (8e, pc), Jack Vloeberghs (286e) et Louis Depelsenaire (30e). Les Néerlandais ont renversé la vapeur en seconde période, inscrivant 3 buts dans le 3e quart-temps. Les Oranje ont réussi à égaliser à 51 secondes du terme, mais dans une ultime attaque les jeunes Belges ont obtenu un penalty-stroke, que Samuel Malherbe a transformé imparablement à 6 secondes de la sonnerie (60e).

Dans l'autre match de la journée, l'Espagne a battu la Russie 4-0. Au classement provisoire, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, -ces deux derniers avec un match de moins-, et Belgique totalisent 3 unités, alors que la Russie ferme la marche avec 0 point.

La Belgique jouera ses prochains matches jeudi contre la Russie (09h00) et samedi face à l'Espagne (19h00). Avec la défection de trois nations en raison de la pandémie, le tournoi se joue en 'round robin' entre ces cinq équipes. En 2019, la Belgique avait échoué au pied du podium à Santander, toujours en Espagne.

L'équipe féminine belge des moins de 18 ans, victorieuse 2-0 de la Russie lundi, a, quant à elle, perdu sa 2e rencontre mardi soir 2-1 contre l'Espagne. Les protégées de Sofie Gierts ont pourtant pris l'avance via Emily White dès la 5e minute, mais ont dû ensuite subir le retour rapide des Espagnoles sur des réalisations d'Ana Bousquet Alvarez (8e) et Lucia Casado (25e, pc) en fin de 1ère mi-temps. Avec 3 points en 2 matchs, les jeunes féminines belges occupent provisoirement la 3e place avant leurs deux derniers duels contre les Pays=Bas (vendredi) et l'Allemagne (samedi).