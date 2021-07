JO 2020: les Red Lions ont remporté 3-0 leur ultime petite répétition avant d'entrer en scène

Cette rencontre limitée à deux périodes de 15 minutes s'est terminée sur le score de 3-0 en faveur des Red Lions. Nicolas De Kerpel (8e) et Arthur De Sloover (15e) ont inscrit les buts avant la pause. Alexander Hendrickx sur pc a porté le score final à 3-0 dans les ultimes secondes de la rencontre (30e). Les Belges ont répété sérieusement leurs gammes face à des "Samouraï Japan" adversaire qui n'avait pas les atouts techniques pour réellement les inquiéter.

L'autre point positif est le retour sur le terrain de Cédric Charlier et Antoine Kina, laissés au repos face à l'Argentine mardi, par mesure de prudence en raison de petites gênes aux ischios. Tom Boon était, sans surprise, absent. Sa déchirure au mollet est guérie mais il lui faut encore retrouver l'entraînement collectif. Augustin Meurmans a retrouvé son statut de réserve et n'a pas non plus joué tout comme le gardien Loïck Van Doren.

"Les blessures progressent dans la bonne direction", a confié Shane McLeod, le coach des Red Lions, après coup. "Le seul pour qui elle aura sans doute un impact les premiers matches sera Tom (Boon). Il n'a pas encore le même volume de hockey que les autres. On va essayer de l'amener en bonne forme pour la partie décisive du tournoi". Il ne devrait donc pas jouer le match d'ouverture face aux champions d'Europe.

Les Red Lions débuteront leur quête de l'or olympique samedi à 11h45 (04h45) face aux Pays-Bas dans le premier de leurs cinq rencontres de la poule B. Suivront ensuite les rencontres face à l'Allemagne (le 26), l'Afrique du Sud (le 27), le Canada (le 29) et la Grande-Bretagne (le 30). Les quatre premiers des deux poules se retrouvent en quarts de finale croisés (1-4, 2-3, 3-2, 4-1).