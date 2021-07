Grosse démonstration de puissance des Red Lions face à l'Afrique du Sud (LIVE 6-1)

Troisième match de la phase de poule

Belgique - Afrique du Sud

Belgique: Vanasch; Boccard, A. Van Doren, Luypaert, De Sloover; Gougnard, Wegnez, Denayer, van Aubel, Boon, Dockier; Puis Dohmen, Charlier, Meurmans, Hendrickx, Briels

Afrique du Sud: Pieterse; Smith, Drummond, Lembethe, Horne, Guisse-Brown, A. Cassiem, Paton, Eustice, Spooner, Ntuli; Puis M. Cassiem, Dlungwana, Abrahams, Kok, Mvimbi

Arbitres: M. R. Prasard (Ind) et M. F. Vazquez (Esp)

Carte verte:

Carte jaune:

Les buts 4e Dohmen (1-0), 5e A. Cassiem (1-1), 9e Hendrickx sur pc (2-1), 12e Briels (3-1), 14e Van Doren (4-1), 15e Dohmen (5-1), 18e Hendrickx sur pc (6-1)

Les Reds Lions ont remporté leurs deux premiers matchs contre les Pays-Bas (1-3) et l'Allemagne (1-3). Blessé, Nico De Kerpel a laissé sa place à Tom Boon alors que Shane McLeod a chois d'aligner son réserviste Augustin Meurmans à la place d'Antoine Kina. L'Afrique du Sud s'est inclinée contre la Grande-Bretagne (1-3) et contre les Pays-Bas (3-5). Arthur Van Doren célébrait sa 200e.

Premier quart-temps (5-1)

Le match démarrait par ce tir de Cassiem qui frôlait le poteau de Vanasch qui avait fermé l'angle. Sur un contre bien joué, la balle revenait chez Dohmen qui tirait vers le but (1-0). L'Afrique du Sud répondait par Cassiem qui avait mis Van Doren, Hendrickx et Luypaert dans le vent avant de tromper Vanasch avec intelligence (1-1). L'Afrique du Sud héritait d'un pc annulé. Van Doren ne l'avait pas touché du pied. Pour une poussée dans le dos sur Charlier, les Red Lions obtenaient leur premier pc à la 9e minute. Hendrickx l'envoyait côté gant (2-1). Sur une récupération au milieu de terrain, Dockier passait dans son dos à Denayer qui envoyait à Charlier qui en un temps trouvait la déviation de Briels (3-1). Les Reds jouaient vite. Trop vite. Van Doren se retrouvait en position d'entrer dans le cercle et de tirer tranquillement (4-1). Sur un nouveau mouvement collectif, Dohmen la poussait dans le but (5-1).

Deuxième quart-temps

A la 18e minute, Boccard provoquait le 2e pc des Reds. Hendrickx faisait claquer la latte du fond du but (6-1). L'Afrique du Sud réagissait enfin par un premier pas à la 18e minute pour une faute de Van Doren. Guise-Brown l'envoyait hors cadre. Le pressing des Reds restait diabolique. Boon cadrait un tir que Pieterse détournait.