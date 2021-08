"A nous de garder la balle contre l'Inde"

Spécialiste Tennis et Hockey

Les Red Lions joueront leur demi-finale aux Jeux olympiques dans la nuit de lundi à mardi (3h30). Le match est à suivre en direct sur la Une. Les Red Lions ont profité de la journée du lundi pour récupérer. Felix Denayer était conscient que le quart de finale n'avait pas été rassurant. "C'est humain. Nous avons commencé le tournoi de manière très solide avec la première place du groupe. Dans la tête, tu sais que si tu perds, tout est fini. Dans le sport, il faut accepter de souffrir. Nous avons passé un bon test qui peut nous aider face à l'Inde. Nous avons dû serrer les coudes. Je vois aussi que nous marquons au moins trois buts à tous les matchs. Nous savons que les occasions arrivent toujours. Contre l'Inde, la pression sera répartie entre les deux équipes."

Arthur De Sloover était soulagé de voir le cap des quarts franchi. "C'est toujours un match stressant et énervant car nous avons tout à perdre. En demi-finale, nous pourrons jouer de manière plus libérée. L'Espagne était très structurée. L'Inde sera moins structurée en défense. A nous de garder la balle et d'être patients."