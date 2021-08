FIH Awards: les Red Lions ont besoin de vous

Spécialiste Tennis et Hockey

Une nouvelle razzia belge est attendue lors des Hockey Stars Awards. La FIH a dévoilé la liste des différents candidats aux mérites suprêmes. Depuis plus de 5 ans, les Belges ont pris l'habitude de décrocher les plus belles places lors de la remise de ces prix prestigieux qui n'avaient pas été attribués l'an passé à cause du Covid. Cette année, la FIH a délimité la période qui s'étale de janvier à août 2021 ce qui signifie que les Jeux olympiques auront un impact majeur sur les résultats. Il est difficilement pensable que la Belgique ne soit pas mise à l'honneur dans différentes catégories.

Les votes sont ouverts jusqu'au 15 septembre. Les suffrages sont divisés ainsi : 50% pour les Fédérations nationales, 25% pour les journalistes et 25% pour le public. Les Belges ont donc besoin de vous. Pour voter, il vous suffit de cliquer sur ce lien. http://www.fih.ch/events/hockey-stars-awards/hockey-stars-2021/vote/

Joueurs et joueuses de l'année

Dames

Agustina Albertarrio (ARG), Eva de Goede (P-B), Agustina Gorzelany (ARG), Gurjit Kaur (IND), Frédérique Matla (P-B), Maria Verschoor (P-B)

Messieurs

Tim Brand (AUS), Arthur van Doren (BEL), Alexander Hendrickx (BEL), Harmanpreet Singh (IND), Jake Whetton (AUS), Aran Zalewski (AUS)

Gardiens et gardiennes de l'année

Dames

Maddie Hinch (GB/ANG), Savita (IND), Belén Succi (ARG)

Messieurs

Andrew Charter (AUS), Parattu Raveendran Sreejesh (IND), Vincent Vanasch (BEL).

Espoirs de l'année

Dames

Fiona Crackles (GB/ANG), Sharmila Devi (IND), Valentina Raposo (ARG)

Messieurs

Mustaphaa Cassiem (AFS), Sean Findlay (NZL), Vivek Prasad (IND)

Coachs de l'année

Dames

Alyson Annan (AUS), Mark Hager (AUS), Sjoerd Marijne (P-B).

Messieurs

Colin Batch (AUS) , Shane McLeod (NZL), Graham Reid (AUS)