Hockey Dames : score monstre à Gand, le White Star prend son premier point face au Daring

On n’en est qu’à la troisième journée de championnat et déjà quelques tendances se dessinent. La Gantoise écrase tout sur son chemin, le Dragons l’imite avec un peu moins de fougue et dans le bas du classement, l’Herakles et le Mechelse sont dans le doute.

Premier point pour les Etoilées

Le White Star sortait de deux rencontres pleines de frustration au Victory et à l’Antwerp. Pour sa première prestation à domicile, il a fait preuve d’une bonne réaction en dominant le premier quart face au Daring. Imprimant un bon rythme, il trouvait sa récompense à la 7e minute, Coudron reprenant un pc d’abord repoussé par la gardienne Soyer (1-0). Les Molenbeekoises ne se trouvaient pas, laissant l’initiative du jeu aux locales. Seule Bertarini, toujours le moteur increvable de cette équipe, trouvait des solutions. Cosyns signait l’unique descente dangereuse à la 17e minute, de quoi clore le premier quart sur une bonne note. Cela donnait du punch pour la suite et le Daring obtenait son premier pc à la 26e minute, une phase qui ne fonctionnait pas. A la 31e minute, Jardel allait signer trois entrées de cercle dont une prenait la direction du but, déviée en hauteur par Paulus, et la dernière hors cadre. Fin d’une première mi-temps où l’on peinait à reconnaître le Daring vainqueur de la saison passée.

La seconde période fut plus passionnante car les deux équipes se trouvaient au même niveau, avec même une prépondérance pour les attaquantes du Daring face à une défense locale bien à l’ouvrage. Comme la gardienne Watelet qui se détendait et arrêtait un pc du bout du sabot à la 37e minute. Quand le White se relançait, il n’allait pas plus loin que les 23 mètres adverses. Cela chauffait devant Watelet, laquelle préservait le score. Au plus chaud du press molenbeekois, il y eut deux éclairs : à la 46e, Verrier descendait et cédait à E. Clotet qui tirait à côté, et à la 50e, Chalencon se retrouvait seule face à Soyer, laquelle gagnait son duel face à la Française ; la balle roulait alors vers Verrier qui tirait et la nouvelle gardienne du Daring déviait magnifiquement. Sur le double pc qui suivait, les Etoilées n’obtenaient qu’un long corner.

Le dernier quart-temps débutait avec un pc et au bout de la phase, ce fut comme à l’habitude Brunet qui prolongeait au fond (1-1). Les phases compliquées se multipliaient et le White l’échappait belle à plusieurs reprises, dont un pc de Meulemans dévié en long. En face, ce fut identique avec une occasion pour Van Laer qui n’osait pas aller au contact de la gardienne ou un nouveau tir de E. Clotet dévié par Soyer. La tension était vive et Mr Colemonts offrait une carte jaune au coach Brunet, ce qui fit sortir Vander Gracht pour le reste de la rencontre. Les deux équipes auraient pu marquer, mais la parole resta à la défense.

Ecrasante Gantoise

La Gantoise n’a pas fait dans la finesse face au Mechelse : c’était déjà 5-0 à la fin du premier quart et 8-0 à la fin de la première mi-temps. C’est sur une contre-attaque succédant à un pc contre que les Hombeekoises obtenaient un stroke que Burns convertissait : on était alors à 10-0. On notera dans les statistiques un triplé de Ballenghien, et des doublés de Schreurs, Roels et A.S. Van den Borre. Le Racing a dû attendre la 39e minute pour débloquer le marquoir. Une fois que Holz eut marqué le premier but ucclois, la suite fut plus facile pour les filles de Thibault Cornillie. Cela ne sent pas très bon pour l’Herakles qui avait connu un meilleur début la saison passée.

Les autres rencontres ont toutes été très serrées au niveau des score : un seul pc de Rebecchi pour que l’Antwerp vienne à bout du Victory, deux buts de Cedrès et Simons pour le Dragons face à un Waterloo Ducks qui a bien résisté et un score de 3-2 pour le Braxgata face au Léopold.L’internationale espagnole Pons a débloqué son compteur but à deux reprises dans un jeu boomois plus collectif ; du côté ucclois, Albertario a offert son premier but belge à Merino.

Résultats

Victory-Antwerp 0-1

Herakles-Racing 0-5

Gantoise-Mechelse 12-1

White Star-Daring 1-1

Dragons-Waterloo Ducks 2-1

Braxgata-Léopold 3-2

Classement

1. Gantoise 9 pts (+17) 2. Dragons 9 pts (+7) 3. Braxgata 6 pts (+5) 4. Racing 6 pts (+5) 5. Victory 6 pts (+3) 6. Antwerp 6 pts (0) 7. Daring 4 pts (-4) 8. Waterloo Ducks 3 pts (-1) 9. Léopold 3 pts (-3) 10. White Star 1 pt (-3) 11. Herakles 0 pt (-10) 12. Mechelse 0 pt (-16)