Hockey : le Brax l'emporte 4-3 face au Léopold après avoir réalisé une excellente première mi-temps

Braxgata: Walter; Loots, Luypaert, O. Biekens, Van Cleynenbreugel; Rossi, T. Biekens, Van Biesen; Walker, Onana, de Voogf; Puis Van Steerteghem, Van Basel, Mazzili, De Ridder, Bordas

Leopold:Henet; Eaton, Muschs, Verdoodt, Forgues; Cuvelier, Baumgarten, De Trez; Boon, Zimmer, Plennevaux ; Puis Verdussen, Poncelet, Verdoodt, Doms, Vanderborght, Englebert

Les arbitres: MM. T. Dagnelie et M. Dutrieux

Les cartes vertes : 35e Plennevaux, 43e Boon, 47e Van Biesen et Verdussen, 57e Mazzili

Les cartes jaunes : 66e Van Biesen, 69e O. Biekens

Les buts : 6e Luypaert sur pc (1-0), 19e Onana (2-0), 23e Luypaert sur pc (3-0), 25e Boon sur stroke (3-1), 31e Eaton sur suite de pc (3-2), 34e Luypaert sur pc (4-2), 69e Verdussen (4-3)

Penalty corner: Braxgata 2/6 Leopold 1/11

Le premier quart etait une affaire de pc. Luypaert avait une première occasion de faire mouche mais il ne le faisait pas. Sa seconde tentative deux minutes plus tard était concluante puisqu'il expediait son tir dans les filets d'Henet, impuissant sur ce coup-là. Boon s'octroyait une possibilité mais son envoi était trop enlevé. Il avait ensuite deux pc pour se mettre sur orbite mais le premier était arrêté fautivement et sur le second, Cuvelier au rebond manquait complètement sa reprise.

Le second quart reprenait par un but de Nelson Onana après un mouvement initié par de Voogd. Le Leo n'arrivait pas à installer son jeu face au Brax bien en place. Les joueurs de Philippe Goldberg jouaient les coups à merveille. Sur un nouveau pc, Luypaert triplait la mise. Le Leo se devait de réagir et le faisait en obtenant un stroke converti par Boon (son neuvième but de la saison déjà). Van Biesen tirait au-dessus de l'objectif. Arthur Verdussen obtenait un pc dans le cercle du Brax. Il rentrait en trois temps: tir de Boon repoussé par Walter sur Zimmer qui bute à nouveau sur ce diable de Walter. La balle revenait chez Eaton qui trompait le gardien allemand. Mais le Brax obtenait dans la foulée un nouveau pc tiré par Luypaert et repoussé dangereusement par Henet. Nouveau pc qui redonnait pc. Là troisième tentative consécutive de Luypaert le voyait remporter son duel avec le gardien ucclois. Il pleuvait des buts et des pc à Boom.

Le Leo revenait avec des intentions offensives pour la reprise de la seconde mi-temps. Boon tirait à la retourne et était contré par le stick de Luypaert. Puis Plennevaux obtenait un pc qui ne donnait rien. Cuvelier jouait rapidement une faute et passait vers Plennevaux dont le tir en revers passait juste à côté de l'objectif. Plennevaux imitait Cuvelier et passait à Zimmer qui se faisait rentrer dedans. Pc pour le Leo et le duo Plennevaux-Zimmer au sol. Plennevaux le tirait, Walter ecartait le danger. Le Brax contenait bien les assauts ucclois. La défense locale était efficace. Le Leo obtenait un nouveau pc, le Brax s'en sortait mais écopait peu après d'un nouveau pc. Boon n'était pas réussite, bien contré par les sorteurs du Brax. Malgré un ultime pc, le Brax tenait le coup du troisième quart.

Le dernier quart démarrait par un attaque-defense dans les 50 du brax. Les balles dans le cercle se succédaient. Un nouveau pc était sifflé pour le Leo. Walter était une nouvelle fois sur la trajectoire de la tentative visitée. C'était ensuite Englebert qui touchait un pied dans le cercle. Le pc était mal stoppé. Walter remportait une nouvelle fois son duel sur un tir de Walter. Boon qui avait une nouvelle chance sur pc. Il redonnait pc. Walter ecoeurait les attaquants adverses en arrêtant à nouveau la balle. Il est intraitable en seconde mi-temps. Corradini tentait le tout pour le tout en sortant son keep. Mazzili gelait la balle au poteau de corner. Le Brax terminait la rencontre à 9 après deux jaunes. Le Leo réduisait le score à 2 minutes du terme par Verdussen. Le Brax tenait bon et remportait la victoire.