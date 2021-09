Hockey : score vierge pour un combat de titans entre le Dragons et le Watducks

Dragons: Van Doren; Lootens, Della Torre, Luyten, Geers, Harte; Rubbens, Gougnard, Denayer; van Aubel, Raes puis Putters, Martinez, Cobbaert.

Watducks: Vandenbroucke; Van Oost, Boccard, Dumont, Charlet; Van Marcke, Van Strydonck Wilbers; Esquelin, Willems, Dykmans puis Petit, Lemaire, de Backer, Depelsenaire, Ghislain.

Arbitres : M. D. Van Den Eede et Mme. C. Martin-Schmets

Cartes vertes : 29e Cobbaert, 33e Willems, 63e Boccard

Penalty Corner: Dragons 0/0 Watducks 0/5

Le match phare de ce dimanche opposait le Dragons et le Watducks. Deux équipes aux grandes ambitions mais qui ont difficilement commencé la saison. Avec respectivement 3 et 1 point engrangé sur six, le match du jour s’annonçait intéressant en tout point. Pour sa défense, le Watducks affrontait trois équipes majeures du championnat dès l’entame de celui-ci.

Plusieurs phases de PC sont sifflées pour les visiteurs du jour dès l’entame de la rencontre. C’est au bout de la troisième tentative que le Dragons réussit enfin à se dégager. Le Watducks presse, pousse, tente, mais le Dragon ne lâche pas et reste infranchissable. Ce quart est à deux doigts de tourner en faveur des Waterlootois suite à la tentative de revers en un temps de Wilbers sur un mauvais dégagement de Van Doren, mais la balle frôle le poteau. Première pause dans ce match intense, c’est toujours 0-0.

Le deuxième quart semble plus en faveur du Dragons, qui s’approche de plus en plus de la cage brabançonne, sans véritablement être dangereux. Le match reste intense et se joue principalement entre les deux cercles. Une action des verts entraîne une contre-attaque des rouges. Aucun temps mort n’est permis, chaque seconde perdue est un luxe qu’aucune des équipes ne peut laisser à l’adversaire. Quelques instants avant le coup de sifflet de mi rencontre, Willems reçoit une carte verte pour avoir vivement et incorrectement interpellé l’arbitre. C’est une première mi-temps dominée par le Watducks qui se joue à 100 à l’heure.

C’est le Dragons qui est auteur des premières vraies occasions de la mi-temps. Les filets de Vandenbroucke tremblent pour la première fois, mais le goal n’est pas valable, la balle n’étant pas touchée par un attaquant dans le cercle. Le problème des matchs ressemblant à un combat des chefs c’est que l’on en oublie parfois les bases, si bien que durant quelques minutes, l’ensemble des joueurs se retrouvent attirés par l’axe central du terrain, sans profiter des ailes. Mais en face, c’est soit le bloc défensif de Boccard, soit celui du Dragons qu’il faut affronter… pas si facile. Le jeu n’est pas spécialement spectaculaire par ses constructions ou son organisation, mais on voit 22 hommes qui se battent sur le terrain, comme si leur vie dépendait du score final. Juste avant le 3ème triple coups de sifflet, le Wadu peut libérer la situation sur un nouveau PC. Mais c’est sans compter les réflexes de Van Doren qui sort la tentative de Charlet du gant.

A l’entame des dernières minutes, on se demande s' il est possible que la pression monte encore d’un cran. Et c’est bien le cas. Les supporters n’interrompant que leurs chants à l’approche de la cage adverse, c’est dans ambiance aussi lourde que le temps qu’il fait en ce dimanche après-midi à Braaschaat que la rencontre va se terminer. N’oublions pas qu’il s’agit d’un double week-end, les joueurs sont fatigués et frustrés, les imprécisions arrivent, les bousculades et les coups de sticks se multiplient. Et les véritables occasions manquées s’accumulent. En supériorité numérique, suite à la carte de Boccard, le Dragons fait vivre deux minutes interminables à la défense du Wadu, qui ne faiblit pas et terminera le match sans avoir concéder une seule phase de PC. Statistique assez rare, comme le score, un match nul et vierge est en effet peu habituel à ce niveau de hockey.