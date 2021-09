Coupe du monde indoor de hockey : la Belgique met le paquet

Les organisateurs avaient mis les petits plats dans les grands pour accueillir les médias et leur montrer le site du Country Hall qui abritera les compétitions Messieurs et Dames.

Patrick Keusters, le président de l'ARBH, soulignait que, sans les pouvoirs publics, cette manifestation, dont le budget s'élèvera à un million d'euros, n'aurait pas été possible. En course pour le Mondial outdoor, "incompréhensiblement" attribué pour la 3e fois sur 4 à l'Inde, la Belgique ne considère pas ce mondial comme un simple prix de consolation et prend très au sérieux la réception du gratin mondial. Avec des pays que l'on ne voit pas en outdoor, comme l'Iran (une des équipes les plus spectaculaires), mais aussi la Namibie ou le Kazakhstan. La hiérarchie mondiale n'est pas la même, les pays de l'Europe de l'Est y brillent et la Belgique ne fait pas partie des favorites : 8e en Messieurs et 15e en Dames. Il n'empêche qu'après la médaille d'argent à l'Euro d'Anvers en 2018, les Indoor Red Lions ne se sentent plus : "Nous allons avoir besoin du public pour espérer un bon résultat", expliquait Philippe Simar.

Des prix démocratiques

Tout est fait pour recevoir près de 5 000 spectateurs dans les deux salles du Country Hall. À des prix débutant à 5 euros pour les enfants, à 15 euros pour les adultes et ne dépassant pas les 20 euros pour les finales. Le parking est immense (1 500 places) et les 80 rencontres seront intenses. La FIH, par la voix de son CEO Thierry Weil, estime que la fédération internationale ne fait pas assez pour ce sport qui est facile à organiser, spectaculaire et qui permet d’être pratiqué partout dans le monde.

La recette du succès

La vice-présidente de la Province de Liège Kathy Firquet se félicitait d'accueillir le Mondial : "Une belle occasion pour faire connaître Liège, avec des retombées économiques et médiatiques indéniables, et l'occasion de mobiliser les 5 clubs de la province." La ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles Valérie Glatigny n'était pas la dernière à montrer son émerveillement devant les résultats du hockey, avec toujours dans la mémoire, l'or olympique des Red Lions. Cela a certainement aidé à promouvoir ce mondial. "Les clés de votre succès, ce sont les plans de formation des jeunes et la cohésion entre la fédération et ses ligues. Il est certain que cette manifestation aura des retombées, et que de nombreux jeunes s'engageront dans le hockey."

On ne peut que l’espérer.

Messieurs

Poule A : Autriche (1), Russie (4), Rep Tchèque (5), Afrique du Sud (11), Kazakhstan (13), Argentine (19).

Poule B : Allemagne (2), Iran (3), Pays-Bas (7), Belgique (8), Namibie (16), USA (18).

Dames

Poule A : Allemagne (1), Ukraine (4), Rep Tchèque (5), Kazakhstan (11), USA (12), Canada (16).

Poule B : Pays-Bas (2), Belarus (3), Autriche (8), Namibie (9), Afrique du Sud (14), Belgique (15).