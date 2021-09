Les Gantois s'inclinent contre le cours du jeu après avoir raté un stroke

Gantoise - Dragons 0-1

Gantoise : Santiago ; Scheen, M. .Deplus, Desgouillons, Waller ; Kina, Goyet, Bugallo ; Ferreiro, Rogeau, Tynevez puis Masson, de Paeuw, Hellin, de Borrekens, T.Deplus.

Dragons : Van Doren ; Geers, Harte, Lootens, T.Luyten ; Denayer, Gougnard, Rubens ; Raes, van Aubel, Cobbaert puis Putters, Della Torre, Martinez, Foubert, M.Luyten.

Arbitres : MM. S. Michielsen et M. Pontus.

Cartes vertes : 14e Waller, 56e Gougnard.

Le but : 18e Denayer (0-1).

Penalty corners : Gantoise 0/8 et Dragons ½.

Un gros duel entre deux des favoris pour le top 4 : belle affiche assurément entre 2 formations qui étaient encore en rodage. Après une première mi-temps équilibrée où les visiteurs ont profité au maximum de leurs rares occasions et le pc de Denayer, la Gantoise a pris résolument les choses en mains dès la reprise.

Après avoir raté un stroke en 1re mi-temps les locaux ont galvaudé de nombreuses possibilités. Rogeau, de Paeuw, Waller, Bugallo ont eu l’égalisation au bout du stick. La maîtrise du jeu était clairement pour les Gantois, seule l’efficacité manquait. Goyet faisait un travail titanesque de récupération au milieu de jeu et Kina était performant dans les reconversions. Les Anversois étaient parfois contraints de jouer long pour se donner de l’air. Les Gantois ont inlassablement poursuivi leur travail de sape et les Dragons ont courageusement résisté. François Goyet, le milieu de terrain des Gantois était particulièrement frustré après cette défaite (la première de la saison pour les Gantois) imméritée vu les nombreuses opportunités obtenues et non concrétisées. Florent van Aubel insistait sur l’engagement de ses troupes : “Nous n’avons rien lâché, on s’est battus et on a gardé le zéro derrière grâce à notre super gardien. Gagner un vendredi soir ici à Gand, c’est génial… mais le championnat est encore long.”