EuroHockey Club Trophy féminin: La Gantoise et le Braxgata débutent par un succès

Les championnes de Belgique gantoises ont battu les Espagnoles de Complutense par 4-3, tandis que les Anversoises n'ont connu aucune difficulté contre les locales Lilloises: 0-5. Ce 2e degré de compétition européenne de clubs, initialement prévu à Boom début avril, mais déplacé en raison de la crise sanitaire, sert d'antichambre à l'EHL dames que vise désormais la Belgique pour ses meilleures équipes de club. Contre Complutense, Alix Gerniers (pc) , Ambre Ballenghien, Anne Sofie Roels et Stephanie Vanden Borre (pc) ont signé les buts gantois permettant aux joueuses de Kevan Demartinis de répondre au triplé de Lola Riera, tous sur pc. De son côté, le Braxgata n'a pas fait dans le détail avec deux doublés de Lore Hillewaert et Louise Versavel et un but de Katerina Lacina.

Outre les deux clubs belges et leurs adversaires du jour, figurent encore dans ce tournoi - où chaque équipe se rencontre - les Anglaises d'East Grinstead. Jeudi, les championnes de Belgique défient East Grinstead et le Braxgata sera opposé aux Espagnoles de Complutense.