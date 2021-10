DH: le titre s'éloigne un peu plus pour le Watducks en panne de but

Un point gagné contre un Watducks des grands jours

Watducks – Orée 1-1

Watducks: Vandenbroucke; Van Oost, Boccard, Dumont, Charlet; Van Marcke, de Backer, Van Strydonck; Esquelin, Willems, Ghislain puis Petit, Wilbers, Dykmans Depelsenaire, Lemaire

Orée: Thieffry; Willocx, Beckers, Stockbroekx, Willems; Thiéry, Dohmen, Curty; Domene, Clément, Simar puis Bellenger, Masso, S. Branicki, Robbrecht M. Branicki,

Arbitres : MM. T. Croese et D. Van Den Eede

Carte verte : 38e de Backer

Les buts : 7e Ghislain (1-0), 8e Clément (1-1)

Penalty Corner: Watducks 0/7, Orée 0/0

Généralement l’affiche « Watducks – Orée » ne rime pas avant rencontre entre le premier et l’avant dernier. C’est un des matchs que le Wadu ne peut plus se permettre de perdre, si leur objectif est de ne pas s’enliser en bas de classement. Ils sont chez eux, face à leur public et accueillent également d’anciens coéquipiers.

La rencontre commence à 100 Km/h des deux côtés, les équipes visitent déjà les cercles adverses sans encore cadrer une seule tentative. Boccard défendant au bord de son cercle renvoie la balle en plein dans l’arcade de Domene qui sort plusieurs minutes afin de se faire soigner. La première occasion franche est signée l’Orée à la 6ème minute par une longue remise en jeu hors des 25 de Dohmen qui ne trouve presque personne. C’est sur le dégagement obtenu que le Wadu va débloquer le compteur. Cette contre-attaque est conclue par Ghislain qui permet aux hôtes de mener au score… rien que 60 secondes. En effet l’Orée répond immédiatement en inscrivant le 1-1, Clément se jetant au poteau afin d’arracher ce tip-pin. Il n’y pas que les attaquants qui s’illustrent, notons un Stockbroekx très en forme ainsi qu’un Van Oost tout aussi présent sur son aile.

On maintient un rythme très élevé en cette reprise. Sur une incursion de Dumont dans le cercle, Ghislain peut tenter sa chance mais la guêtre rouge de Thieffry s’interpose une nouvelle fois. Même action quelques instants plus tard qui donne lieu cette fois-ci à un PC. Charlet s’essaie cette fois-ci à l’exercice mais son sleep est mal calibré et finit à plusieurs mètres à droite du goal. Le Wadu, via Dumont, obtient intelligemment leur 3ème PC de la rencontre. Cette fois c’est la combinaison Boccard- Charlet qui est choisie, mais sans succès. Le Wadu n’a toujours pas trouvé la solution sur cette phase. Dans l’autre cercle, suite à un dégagement mal maîtrisé, Domene tente une volée en revers proche du mouvement de squash, bien que très jolie, celle-ci est inefficace.

Le Wadu est réduit à 10 en début de 2ème mi-temps, de Backer est exclu après une série de coups de sticks sur Thiéry. Aucune baisse de régime en cette reprise. Le match ressemble même à une partie de Ping-Pong tellement les tentatives se succèdent et s’alternent. La jeune ligne offensive du Wadu ne laisse pas de répit à Thieffry et sa défense. Même s’il y a du spectacle et du beau jeu, il y a au final peu de goals. Domene se confronte une nouvelle fois à Vandenbroucke, sans succès.

Comme souvent, le Wadu intensifie son jeu en ce dernier quart temps, obtient encore des PC mais ne les inscrit pas. Et comme bien souvent dans des fins de matchs fort disputées, les esprits s’échauffent. Les prises à partie entre joueurs, et entre joueurs et arbitres se multiplient. Il reste 1 minute et 24 secondes au timing quand le Wadu obtient son 6ème PC. Celui-ci est rejoué suite à un démarrage anticipé d’un joueur de l’Orée. Même dans cette configuration, c’est-à-dire avec un défenseur en moins dans la cage, les hôtes du jour ne parviennent pas à marquer.

Le match se termine donc sur un partage, mais c’était bien une grande équipe du Watducks présente sur le terrain face à son public déchainé. Les joueurs de l’Orée ont très bien réagi en revenant directement au score, mais n’ont pas montré aujourd’hui leur supériorité de tête de classement face à une équipe, théoriquement en fond de ranking.

Un derby chasse l’autre pour le Daring

Racing – Daring 2-2

Racing : Gucassoff, R. Delavignette, Wegnez, Xavier, Lambeau, Meurmans, Truyens, Lucacioni, Charlier, T. Cosyns, de Chaffoy, puis Cayphas, Marquet, H. Delavignette, Berton et Cornez-Massant.

Daring : Feldheim, Cicileo, Delos, Legrain, Denis, Coelho, G. Cosyns, Salis, Marque, Van Linthoudt, Leffler, puis Esmenjaud, Vander Gracht, Krüger, Jcqmotte et Jacquier.

Arbitres : MM. Th. Dagnelie et N. Stenier.

Carte verte : 8e Coelho.

Carte jaune : 26e Cayphas (10 min)

Les buts : 1re Lucaccioni (1-0); 36e G. Cosyns (1-1) ; 42e Leffler sur pc (1-2) ; 44e Charlier (2-2).

Après la victoire manquée de justesse contre le Léopold, le Daring se présentait au Racing sans Brunet, blessé, ni Montelli, suspendu suite aux incidents de la semaine dernière. Et littéralement avec un but de retard au coup d’envoi, Lucaccioni déviant une longue balle dans la lucarne après 35 secondes (1-0). La suite du premier quart n’est pas plus brillante avec une carte verte pour Coelho puis un pc du Racing, tiré par H. Delavignette mais sauvé par Denis sur la ligne. En riposte, premier pc du Daring après 11 minutes mais le tir de Cicileo est sauvé lui aussi. Juste en fin de quart-temps, le Racing obtient un second pc mais Boris Feldheim sauve le premier des nombreux tirs de Tanguy Cosyns. Le Daring équilibre les échanges en deuxième quart-temps , profitant aussi d’une carte jaune de dix minutes pour Alexis Cayphas. Legrain sauve un nouveau pc d’Hippolyte Delavignette alors que Geoffroy Cosyne ne peut profiter d’un avantage judicieusement laissé par Nathan Stenier. Coup de tonnerre à la reprise : c’est au tour de Geoffroy Cosyns de trouver l’ouverture après 48 secondes de jeu. Les minutes suivantes sont très animées : un revers de Meurmans sollicite Feldheim, puis le Daring prend l’avantage sur une phase de pc conclue par Leffler (son 3 e but en 2 derbies) mais moins de deux minutes plus tard, un tir en puissance de Charlier remet les équipes à égalité (2-2). Le dernier quart-temps est épique. Le Daring sent l’exploit à sa portée et défend bien devant un Racing qui attaque tous azimuts. Une double paire de pc voit Feldheim sortir à nouveau vainqueur de son duel avec Tanguy Cosyns, puis sur le 8 e et dernier pc local, Feldheim sort le tir de H. Delavignette et la reprise de Wegnez rase la ligne de but. Sur une contre-attaque à cinq minutes de la fin, le Daring réclame un stroke pour une intervention de Gucassoff devant Marque, mais Thomas Dagnelie la juge correcte. La balle de match arrive à une minute de la fin, sur une passe lumineuse de G. Cosyns pour lancer Leffler, mais celui-ci expédie la balle à côté du but. Un point qui n’est certainement pas volé pour le Daring !

Le Leo s'impose logiquement contre l'Antwerp

Antwerp - Léopold 2-7

Antwerp: Drijver; N. Van Straaten, Budgeon, Huygue, Rijkers; Paton, Verheijen, Igau; P. Van Straaten, Van Baal, De Winter; Puis Patterson, Van Groesen, Delrue

Leopold: Henet; J. Verdussen, Muschs, Forgues, Eaton; Moreno, Englebert, Baumgarten; Boon, Plennevaux, Zimmer; Puis A. Verdussen, De Trez, Cuvelier, Degroote, Monja

Les arbitres: MM. A.L. Lemmens et R. Tinant

Cartes vertes: 27e Patterson, 34e Budgeon, 34e A. Verdussen

Les buts: 10e Boon sur pc (0-1), 11e Plennevaux (0-2), 14e Zimmer (0-3), 17e Van Baal (1-3), 47e Boon sur stroke (1-4), 52e Zimmer (1-5), 54e Van Baal (2-5), 57e Plennevaux (2-6), 62e Englebert (2-7)

Penalty Corner: Antwerp 0/2, Leopold 1/7

Le Leo se procurait la première occasion par Plennevaux qui était trop court pour reprendre un centre venu de la droite. La réaction des anversois étaient immédiate avec un tir trop croisé de Van Baal. Le match se calmait jusqu'à la 10e minute et le premier pc du match. Le tir de Boon était contré par le premier sorteur. La balle revenait chez A. Verdussen qui tirait vers le but et obtenait un second pc. Celui-ci était transformé par Tom Boon. Sur la remise en jeu, les visités pressaient haut et récupéraient la balle. Cela arrivait chez Plennevaux qui doublait la mise d'un flat puissant. Deux minutes plus tard, une belle action collective du Leo permettait à Zimmer d'ajuster de près Drijver et d'alourdir la marque. Un splendide effort personnel en toute fin de quart voyait Van Baal réduire le score pour l'Antwerp.

Drijver intervenait bien sur un tir puissant sur son corps. Le Leo dominait ce second quart et Boon armait une reprise surpuissante au-dessus de l'objectif. Peu après, il retentait sa chance mais Drijver dégageait du gant. Le gardien anversois était encore une fois mis à contribution par une déviation de Verdussen. Un nouveau duel Boon - Drijver tournait à l'avantage du gardien local. Le jeu se passait dans la moitié anversoise qui avait du mal à se dégager. Après une petite accalmie, le Leo repartait à l'attaque. Un débordement sur la droite et une passe en retrait entraînait un léger cafouillage dans le cercle. Forgues armait en revers, Drijver la recevait dans le casque. Le quart se terminait par un pc pour le Leo. L'Antwerp se dégageait.

Les premières minutes du troisième quart étaient assez équilibrées. Ensuite, Plennevaux catapultait la balle au-dessus du cadre. Puis le Leo obtenait son quatrième pc de la rencontre. Boon tirait mais Van Straaten détournait la balle comme premier sorteur. Le Leo continait son travail de sape au milieu du terrain. Cuvelier remontait la balle et trouvait Boon dans la profondeur. Le meilleur buteur du championnat passait vers Zimmer qui tirait mais Drijver détournait à nouveau, mais dangereusement. Cela donnait un pc et Boon était une nouvelle fois contré par les frères Van Stratum. Sur le long, Muschs tirait en revers, Drijver était attentif. Monja obtenait le 6eme pc du Leo. Il était joué en phase entre Boon et Plennevaux et le Leo obtenait un stroke sur l'action. Boon le transformait et inscrivait un doublé. Lancé en profondeur sur le flanc gauche, Van Baal se heurtait à Henet. Sur une belle séquence avec à la base une sortie de défense de Max Muschs, Baumgarten passait à Cuvelier sur l'autre flanc. Le milieu ucclois centrait fort dans le cercle et Zimmer surgissait pour dévier la balle dans le but.

Van Baal réduisait la marque en début de dernier quart. Sur un centre de Degroote après une bonne passe et un bon contrôle d'Englebert, Plennevaux profitait de l'une des rares erreurs de Drijver qui ne parvenait pas à se dégager pour inscrire lui aussi un doublé. L'Antwerp obtenait un second pc sur lequel la défense du Leo se dégageait. Englebert trouvait l'ouverture dans la défense et concluait en revers. De Trez croisait sa reprise mais cela finissait hors cadre. Verheijen ne respectait pas les 5 yards sur une faute et concedait un pc. La phase était ratée. Un bon Leo remportait une victoire facile.

Murray offre 3 points dans la dernière minute

Louvain – Herakles 3-2

Louvain : Carr ; Pérez-Pla, Madeley, Coolen ; Murray, Walsh, Santana, Harris ; Lane, Divorra, Quemada ; Puis Bosmans, van Lembergen, Schoenaers, Dujardin, Kinnen

Herakles : Timmermans ; Weyer, M. Donck, Leclef, De Kerpel ; V. Donck, Van Stratum, Vloeberghs; Tarrès, Nepote, Keusters ; Puis Delaisse, Amorosini , Welch, Van Dessel, Verdussen

Les arbitres : MM. M. Pontus et C. Hardy

Cartes vertes : 31e Santana, 35e Delaisse, 67e M. Donck

Les buts : 4e Keusters sur pc (0-1), 13e Weyer sur pc (0-2), 43e Lane (1-2), 53e Quemada sur pc (2-2), 70e Murray (3-2)

Penalty corner Louvain 1/2 et Herakles 2/6

L’Herakles commençait avec un pc de Weyer qui était repoussé tout comme le rebond de De Kerpel. Sur la phase suivante, l’Herakles provoquait son 2e pc. Keusters était là pour dévier le sleep de Weyer. Les Lierrois étaient déchaînés. Le tir d’Amorosini était cadré tout comme la déviation de Welch. Keusters jouait bien le coup pour amener le 3e pc à la 13e minute. Weyer doublait la mise en passait du même côté de Carr (0-2). Louvain répondait par un sleep de Lane qui passait à côté.

Le deuxième quart démarrait par De Kerpel au tapis, mais Lane croisait trop son tir dans le cercle. Louvain était plus offensif. Lane s’engouffrait dans le cercle, mais sa passe en retrait n’amenait rien. L’Herakles reprenait le match en main sans inquiéter Carr. Sur un contre, Murray trouvait Bosmans qui aurait pu tirer, mais il préférait passer à Lane qui était trop court. Une grosse occasion ! Gilles Verdussen, le T2-joueur, voyait son tir contré. Louvain avait montré un meilleur visage lors de ce 2e quart-temps.

Lors du 3e quart-temps, l’Herakles allait chercher son 4e pc. Le sleep de Weyer était contré. Sur le pc suivant, De Kerpel était servi par Weyer qui avait effacé le premier sorteur. Il manquait son envoi. A la 43e minute, Lane, dos au but, ponctuait une belle action collective de Louvain. Weyer et Quemada s’échauffaient. L’arbitre intervenait. Le sleep de De Kerpel était stoppé par le gardien. Keusters ne pouvait la toucher. Louvain imprimait un tempo plus élevé sur la rencontre. Le 3e quart était à leur actif. Murray déviait en pleine lucarne, mais Timmermans sortait l’arrêt du match. A quelques secondes de la fin du 3e quart, Louvain provoquait son 2e pc. L’égalisation de Quemada était cohérente.

Dans le dernier quart, c’est Santana le premier à alerter Timmermans. Louvain continuait à dominer les échanges. Le centre de Murray traversait tout le cercle. Louvain pressait toujours plus. L’Herakles réagissait via Tarrès sans danger. A 3 minutes de la fin, Marco Donck prenait une verte. Le match s’électrisait doucement. Tarrès était proche du 2-3, mais c’est finalement Louvain qui marquait, mais l’Herakles provoquait une dernière grosse occasion à 4 secondes de la fin.

Globalement, Louvain méritait ses 3 points pour sa montée en puissance au fil du match.

Le meilleur visage du Beerschot cette saison

Beerschot - Braxgata 2-0

Beerschot : Verhoeven ; De Sloover, Penelle, Creed, M.Peeters ; Draper, Cabuy, Nelen ; Perez, M.Capelle, Duvekot puis Sior, Gus, Goudsmet, L.Capelle, H.Peeters

Braxgata : Walter ; Loots, O.Biekens, Luypaert, Van Cleynenbreugel ; Van Biesen, Rossi, Walker; Onana, de Voogd, Bordas puis T.Biekens, Clement, De Ridder, Mazzilli, Van Steerteghem

Arbitres :MM T.Bigare et G.Boutte

Carte vertes : 15e Creed, 49e T.Biekens , 50e Draper

Cartes jaunes : 60e Cabuy, 65e H.Peeters

Les buts : 21e De Sloover sur pc (1-0), 48e De Sloover sur pc (2-0)

Plantons le décor : d’un côté une équipe fantasque capable du meilleur comme du pire, le Beerschot de l’autre une équipe ( le Brax) qui marque une belle progression par rapport à l’année dernière avec une belle dynamique collective autour de l’arrivée de Rossi et Walter et le retour de Luypaert au top. Qu’en sera-t-il aujourd’hui ? Le Bee démarre pied au plancher et Duvekot se procure une belle occasion dès la 1e minute suivi de Perez à la 3e qui arrive un rien trop court sur un centre tendu. 4e Cabuy voit son tir dévié…les visiteurs en ont plein les pieds. A la 7e une belle descente des 2 Capelle est stoppée par Walter qui est très actif depuis le début du match. Le Brax tente de sortir mais les visiteurs perdent trop vite la balle. 15e un centre tendu de Sior est aussi repoussé par Walter Le Beerschot propose vraiment un jeu agréable avec de belles combinaisons seule le dernier geste manque. 17e nouvelle occasion pour Perez mais à la 18e Harisson Peeters voit son tir s’écraser sur la latte Walter était battu. Une autre belle action donne une belle occasion à Cabuy que l’on a déjà connu plus performant…sauvetage sur la ligne… La délivrance vient à la 20e sur un pc transformé par De Sloover, le Bee mène enfin 1-0. Le Brax semble asphyxié devant les coups de buttoir des mauves. 30e PC repoussé par Walter, 32e Perez trouve le piquet extérieur, 34e Marin Peeters provoque un nouveau pc, 35e Clement sauve un pc devant Walter. La 1e mi-temps du Bee est vraiment aboutie si ce n’est qu’il aurait du mener par 2 ou 3-0 tant ils ont multiplié les occasions. Dès l’entame de la 2e mi-temps, le Brax tente de sortir, mais le Bee est regroupé et tente de repartir en contre dès que l’opportunité se présente. Verhoeven qui n’avait pas touché une balle en 1e mi-temps va alors se mettre en évidence. A la 44e il repousse un tir de Rik Van Cleynenbreugel. A la 48e De Sloover fait 2-0 sur pc suite à une action initiée par Harrison Peeters. Dès ce moment les locaux jouent en contre en s’appuyant sur une charnière centrale de haut niveau avec Creed et De Sloover encore une fois impressionnant. 51e nouvelle descente de De Sloover 53e arrêt de Verhoeven sur une attaque rondement menée des visiteurs. Les locaux sont moins précis et Cabuy et Harrisson Peeters se voient jaunis. Le Brax met tout à l’attaque et le Bee fait le gros dos avec une défense regroupée et un Verhoeven très attentif qui repousse encore 2 tentatives des visiteurs. La fin de rencontre est tendue, Walter sort et le Brax joue avec 11 joueurs de champ…mais rien n’y fait. Le Beerschot remporte donc une victoire méritée après une superbe 1e mi-temps