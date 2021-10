Hockey Dames : Le Braxgata supris

Mechelse-Braxgata 0-0

Après sa bonne prestation au Léopold, le Mechelse pouvait espérer continuer sur sa lancée et jouer un mauvais tour au Braxgata qui lui rendait visite ce mercredi soir. Le Braxgata sortait d’une victoire probante dimanche contre le puissant Dragons, confirmant ainsi son regain de forme et son retour parmi les meilleures équipes du championnat.

Les 5 premières minutes de la rencontre étaient à l'avantage du Braxgata qui se montrait pressant avec des tirs de Scheers et Astrid Vandermeiren : les deux tirs étant contrés. A la 6e minute, le Mechelse sortait de sa moitié de terrain et se portait vers le cercle du Braxgata : ce fut à peu près la seule percée de premier quart de temps des locales. A la 7e minute, on enregistrait une descente dangereuse de Versavel qui poussait sa balle contre la gardienne locale : Spaeij bloquait impeccablement la Red Panthers, intenable ce soir. A la dixième minute, Jespers rentrait dans le cercle mais était bloquée. Le Braxgata tentait d'accélérer au maximum le jeu alors que le Mechelse se contentait de garder la balle et d’éviter les percées adverses. A la 14e minute, Versavel s’illustrait encore avec une nouvelle incursion dans le cercle sur laquelle elle réclamait un pc ; dans la minute suivante une autre centre de la numéro 10 ne trouvait personne à la reprise. A la 15e minute, Lore Hillewaert envoyait un revers puissant qui léchait le montant. La fin du premier quart était sifflée sur ce 0-0, mais avec un bel avantage pour les visiteuses et des locales convaincantes en défense.

Le deuxième quart débutait comme le premier, avec un Mechelse qui coupait bien les angles, forçant le Braxgata à allonger ses passes. A la 23e, Versavel envoyait un puissant revers que Spaeij déviait du sabot. A la 24e minute, nouvelle intervention de la gardienne locale, décidément très en forme. A la 25e minute, première touche de balle de la gardienne du Braxgata Elena Sotgiu. La phase était suivie d’un cafouillage en hauteur qui était finalement dégagé par la défense boomoise. Le jeu s'équilibrait quelque peu et le Braxgata étant gêné par les interceptions des joueuses locales. À plusieurs reprises, le Braxgata semblait perdre patience et cela permettait aux Malinoises de repartir vers l'avant. À la 32e minute énorme occasion pour Meyvis à même la ligne de but : Sotgiu sortait finalement vainqueur de son duel. A la 34e minute, nouveau tir de Lore Hillewaert, contré. Toujours 0-0.

Le troisième quart-temps débutait sur un mode excessivement rapide de la part du Braxgata, lequel multipliait les attaques, comme ce revers de Van Dieren à la 37e minute, cette situation confuse à la 38e minute, cette occasion de Pons à la 39e ou cette percée de Lore Hillewaert à la 40e ; elle obtenait le premier pc du match, suivi d’un second qui ne donnait qu’un long corner. A la 44e minute, une balle était déviée par Jespers sur le poteau. À la 46e minute, une descente de Verlinden la voyait tirer au but, Van Dieren ne pouvant dévier au second poteau. Versavel tirait encore sur le planche extérieure du but. Le Mechelse tenait le coup.

Le dernier quart allait être crispant et les deux bancs criaient leurs instructions de plu en plus fort. Les attaques du Brax allaient dans tous les sens : Versavel, Van Dieren, Hillewaert, Dujardin, Pons. Spaeij et sa défense tenait bon. Simons organisait les choses avec Burns et De Clercq. Impassable jusqu’au bout ! Même un nouveau pc pour le Brax n’y fit rien. Le coup de sifflet final des arbitres, impeccables ce soir, voyait les Malinoises exploser de joie pour leur premier point de la saison. Le Braxgata devait reporter leur espoir de deuxième place au classement.

Classement : 1. Gantoise 7m 21 pts (+40) 2. Dragons 8m 19 pts (+15) 3. Braxgata 9m 19 pts (+13) 4. Racing 8m 16 pts (+9) 5. Daring 9m 14 pts (-5) 6. Waterloo Ducks 8m 12 pts (-2) 7. Léopold 9m 10 pts (-2) 8. Victory 9m 10 pts (-6) 9. Antwerp 8m 9 pts (-8) 10. Herakles 8m 9 pts (-16) 11. White Star 8m 5 pt (-7) 12. Mechelse 9m 1 pt (-31)