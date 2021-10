Hockey: voici la liste des nominés pour les Sticks d'Or 2021

L'Association Royale Belge de Hockey (ARBH) a dévoilé vendredi la liste des nominés pour le Stick d'Or, qui couronnera le meilleur joueur et la meilleure joueuse de la saison 2020-2021 en Division d'Honneur belge.

Chez les messieurs, Florent Van Aubel, lauréat à 3 reprises, fait partie de la liste des trois candidats, au même titre que Felix Denayer (Dragons), sacré en 2011 et 2013, et Gauthier Boccard (Waterloo Ducks), soit deux de ses équipiers de l'équipe des Red Lions, championne olympique et du monde en titre.

Du côté des dames, le trophée se disputera entre les deux joueuses de La Gantoises, Alix Gerniers et Ambre Ballenghien, et une autre jeune Red Panthers Charlotte Englebert (Racing), également nominée dans la catégorie espoirs féminins.

L'année dernière, la remise de prix n'avait pu avoir lieu au terme de la saison 2019-2020 en raison de la crise sanitaire. Les gagnants seront annoncés le jeudi 11 novembre lors de la soirée de Gala du Stick d'Or dans les J&M Studios à Schelle, près d'Anvers.

Les listes des nominés

Nominés messieurs: Florent van Aubel (Dragons), Felix Denayer (Dragons), Gauthier Boccard (Waterloo Ducks)

Nominées dames: Alix Gerniers (Gantoise), Ambre Ballenghien (Gantoise), Charlotte Englebert (Racing)

Nominés espoirs garçons: Dylan Englebert (Léopold), Maxime Lectius (Old Club), Boris Feldheim (Daring)

Nominées espoirs filles: Charlotte Englebert (Racing), Helene Brasseur (Gantoise), Anne-Sophie Vanden Borre (Gantoise)