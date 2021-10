Accueil Sports Hockey Hockey Dames Honneur : Le Léopold a offert une bonne résistance au Dragons, mais… Le Waterloo Ducks marque son but victorieux à la 69e minute ©Philippe Demaret Philippe Demaret

Le Léopold promettait de se mettre à l'abri au plus vite après un début de championnat difficile et seulement trois victoires et un nul sur 9 rencontres. L'arrivée des deux pépites argentines devait faire la différence. La direction du Lé a changé ses batteries et a fait appel à Agus Coradini pour remplacer Grégory Herman en tant que T1. La petite victoire contre le Mechelse était importante au niveau des points mais demandait confirmation du nouveau départ des Uccloises. La visite au Dragons, surpris la semaine passée par le Braxgata, était un test crucial.



La rencontre débutait sur les chapeaux de roue avec à la 38e seconde, le premier PC du Dragons : le sleep de Magis rentrait en hauteur (1-0). La réponse du Léopold était presqu'immédiate avec un PC à la 2e minute, repoussé en hauteur, mais pas sanctionné par les arbitres. A la 6e minute, nouveau PC du Léopold : le sleep de Mommens rentrait au poteau droit (1-1). La tension dans le jeu était perceptible alors que le Léopold investissait le camp du Dragons et que ce dernier sortait par à-coups en se montrant très dangereux ; comme notamment à la 12e minute où Struyf voyait son tir dévié par Grignard. A la 14e minute, Simons entrait dans le cercle par la droite et se faisait contrer fautive ment ; elle réussissait toutefois à prolonger la balle dans le but alors que Monsieur Colemonts sifflait PC. Magis donnait...