Hockey Dames Honneur : L'Antwerp prend trois précieux points face au Watducks

C'était une rencontre importante pour l'Antwerp qui pouvait prendre le large par rapport au play-down. Après la victoire au Mechelse, une nouvelle victoire face au Waterloo Ducks l'assurait d'une certaine tranquillité pour la suite du championnat. Le Watducks avait battu le Victory grâce à un but en dernière minute au Victory et se voyait offrir une porte vers le top 6 en se débarrassant justement de l'Antwerp. Un match à 6 points en fait.

Dès l'entame de la rencontre, les échanges étaient rapides et le rythme soutenu ; les entrées de cercle de part et d'autre se succédèrent sans devoir toutefois alerter les gardiennes. Après une bonne dizaine de minutes, l’Antwerp prenait insensiblement l'avantage du terrain en se portant dans les 23 mètres du Watducks. A la 17e minute, la gardienne du Watducks devait intervenir sur une incursion d’Urroz. D’Hooghe devait également, dès la reprise du deuxième quart, écarter une nouvelle balle dangereuse. À la 21e minute, Aerts aller chercher le premier PC de la partie : l'envoi de Toccalino était dévié en long corner. A la 25e minute, deuxième PC de l'Antwerp qui aboutissait sur un pied. Duquesne convertissait le stroke (1-0). Trois minutes plus tard, le Watducks obtenait son premier PC et le tir de Peeters était dévié dans le but ; les arbitres se consultaient et décidait d'annuler le but car le tir était dangereux et hors cadre. Ce quils n’avaient pas vu et que le Watducks nous confirmait au terme de la rencontre après avoir vu la vidéo de la phase, c’est que le tir avait été dévié par une joueuse de l’Antwerp. Le score restait donc de 1-0, score à la mi-temps. Le troisième quart allait voir se succéder des séquences des deux côtés du terrain, avec tout doucement une suprématie des visiteuses. A la 42e minute, une première bonne occasion pour Vandersteen voyait son tir aboutir dans les nuages. A la 46e minute, un revers de Raeymaekers allait sur un pied rouge : le 2e PC du Watducks était arrêté par Picard. A la 48e minute double PC pour le Waterloo Ducks qui ne donnait rien. A la 51e minute, tir de Stappaerts sur Picard. Les attaques du Watducks étaient bien bloqué par la ligne arrière locale. La majeure partie des attaques allaient se concentrer sur le but local, mai avec un défense très serrée et difficile à prendre en défaut tant les angles étaient bien coupés. Les envois du Wat’ étaient trop peu précis pour passer à travers. Seule Urroz avait eu la balle de 2-0 ; son smash pour rabattre la balle passait devant le but de D’Hooghe. Le Wat’ allait encore obtenir deux pc aux 64e (suite à un travail de Breyne) et à la 68e (sur un effort de Gose) : les deux tirs passaient à côté. D’Hooghe allait encore devoir intervenir 4 fois sur des essais des attaquantes, avant de sortir pour créer le surnombre en termes de joueuses. Le score ne changera pas.

Résultats

Antwerp-Waterloo Ducks 1-0

Gantoise-Daring 5-1

Dragons-White Star 1-0

Herakles-Braxgata 2-0

Victory-Léopold 1-2

Mechelse-Racing 0-4

Classement : 1. Gantoise 9m 27 pts (+49) 2. Dragons 10m 25 pts (+19) 3. Braxgata 11m 22 pts (+13) 4. Racing 9m 19 pts (+8) 5. Daring 11m 17 pts (-8) 6. Waterloo Ducks 10m 15 pts (-2) 7. Antwerp 10m 15 pts (-5) 8. Léopold 11m 13 pts (-4) 9. Herakles 10m 12 pts (-15) 10. Victory 11m 10 pts (-8) 11. White Star 10m 5 pt (-10) 12. Mechelse 11m 1 pt (-37)