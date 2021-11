Accueil Sports Hockey Hockey D1: Namur grand bénéficiaire du double week-end Les Escargots sont parmi les rares équipes à avoir fait le plein entre dimanche et lundi, et se replacent dans le top 8. Juste à temps ? ©BELGA Jean-François Jourdain journaliste

Tout comme sa grande soeur, la D1 disputait un double week-end sous la pluie et les bourrasques de la Toussaint. Et deux clubs ont ri à pleine dents pendant ce week-end : les deux descendants de DH, l'Old Club et Namur. Les Liégeois se sont qualifiés mathématiquement...