Felix Denayer, Florent van Aubel, Alix Gerniers, ... : qui sera le couple en or cette année lors du gala du Stick d’or ?

Alors que le championnat est engagé dans une quinzaine infernale avec 5 matchs, le gratin du hockey belge s’est donné rendez-vous jeudi soir, quelques heures après la 12e journée de championnat, dans les J&M Studios à Schelle à l’occasion du gala du Stick d’or.

L’an passé, le précieux objet n’avait pas été remis à cause de la pandémie. Il faut donc remonter à 2019 pour trouver la trace des derniers lauréats.

En deux ans, rien ou presque n’a changé vu que le couple de 2019 pourrait être celui de 2021. Florent van Aubel et Alix Gerniers figurent effectivement parmi les nominé(e)s vu que les deux Reds ont joué un rôle majeur dans la conquête du titre du Dragons et de Gand.

Les deux stars auront de la concurrence pour remettre le couvert cette année. Chez les messieurs, Florent van Aubel est le grandissime favori. Détenteur de trois Sticks d’or, il a réuni toutes les qualités pour s’adjuger un 4e bibelot. Avec son rival d’un soir Felix Denayer, il a été le moteur qui a offert au Dragons la plus belle et surprenante remontada de l’histoire du championnat. En plus, Flo est un mec simple et sympa qui a un immense charisme caché derrière son large sourire. Le capitaine Denayer le mérite aussi vu son investissement colossal dans le projet anversois. Gauthier Boccard, malheureux finaliste, semble plus en retrait dans la course.

Chez les dames, la Gantoise a placé le duo Gerniers-Ballenghien alors qu’Englebert ne manque pas de qualité. On miserait une petite pièce sur Ballenghien qui a un grand charisme en plus de grandes qualités offensives.

Du côté des plus jeunes, les nominations ont été plus étonnantes. Chez les garçons, Dylan Englebert est largement plus solide que ses deux rivaux. Chez les filles, Charlotte Englebert constitue la valeur la plus sûre. Elle a plus d’une longueur d’avance sur ses deux rivales même si Brasseur monte fort en puissance ces derniers mois.