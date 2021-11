Hockey : suivez en direct la cérémonie du Stick d’or à Schelle

Spécialiste Tennis et Hockey

Après une parenthèse d’un an, les personnalités du monde du hockey se sont donné rendez-vous près d’Anvers pour trouver un successeur à Emma Puvrez et à Florent van Aubel. A la fin du championnat 2019-2020, les joueurs et coaches ont voté en toute transparence.

La soirée commençait par un hommage rendu aux Red Panthers qui ont achevé les championnats d'Europe à la 3e place. Ensuite, les Red Lions ont été appelés sur scène avec le film de leurs JO qui passait.

Vient ensuite le temps d'un moment fort avec la montée sur le podium de Patrick Keusters qui a mis à l'honneur son prédécesseur Marc Coudron.

Les résultats vont tomber un à un ce soir, on vous tient au courant ci-dessous :

Arbitres : pas encore attribué

Juniors : pas encore attribué

Dames : pas encore attribué

Messieurs : pas encore attribué