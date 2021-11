Le Wat remporte le choc et prend la tête du championnat

Il s'agissait du premier des deux duels de la journée puisqu'en soirée sera remis le trophée du stick d'Or avec comme prétendant Denayer et Van Aubel du Dragons et Boccard du côté du Wat.

Watducks

: Vandenbroucke; Boccard, Charlet, Van Oost, Van Strydonck; De Backer, Van Marcke, Depelsenaire; Esquelin, Ghislain, Willems; Puis Wilbers, Sidler, Dykmans, Petit, Dumont

Dragons: Van Doren; Della Torre, Luyten, Lootens, Geers; Putters, Rubens, Gougnard; Van Aubel, Raes, Martinez; Puis Cobbaert, Crols, Foubert, Harte

Arbitres : MM. G. Boutte et S. Michielsen

Cartes vertes : 35e Van Strydonck, 44e Foubert

Carte jaune : 59e Lootens

Les buts : 31e Dykmans (1-0), 59e Charlet sur pc (2-0)

Penalty corner : Watducks 1/4, Dragons 0/6

Cet habituel classique du championnat opposait deux équipes en forme, qui restaient sur un 13/15. Après un début de championnat sans victoire, le Wat a trouvé sa vitesse de croisière et a retrouvé une place au classement plus en phase avec son standing. Le Dragons trône désormais en tête du championnat mais devait faire sans Félix Denayer, absent. Il s'agissait du premier des deux duels de la journée puisqu'en soirée sera remis le trophée du stick d'Or avec comme prétendant Denayer et Van Aubel du Dragons et Boccard du côté du Wat.

Le match démarrait par une phase d'observation entre les deux équipes. Le Dragons passait à l'offensive lorsque Van Aubel remontait la balle et l'adressait à Gougnard dont le centre en retrait ne trouvait personne. La réaction du Wat ne tardait pas avec un débordement guère académique de Van Oost. Sidler parvenait à dévier la balle juste avant le défenseur et tentait sa chance vers Van Doren. Le gardien du Dragons dégageait la balle sur le pied d'un défenseur. Cela donnait un pc qui redonnait pc. Le second essai de Charlet était dévié par un défenseur en long corner. Peu après, Sidler obtenait un troisième pc mais il etait stoppé fautivement. A la 16e, le Dragons obtenait également un pc. Della Torre le tirait, la balle revenait chez Luyten dont le tir était dégagé par le sabot de Vandenbroucke.

Il fallait attendre la 25ème minute pour voir une phase offensive et un pc pour les visiteurs. Vandenbroucke se détendait bien sur un envoi de Della Torre. Ensuite, Foubert débordait et centrait vers le point de stroke. Boccard dégageait la balle que Cobbaert récupérait. Il armait un tir dévié par un défenseur dans les nuages. Au terme d'une magnifique contre-attaque à la 31e, le Wat ouvrait le score. Van Marcke accélérait dans l'axe et passait vers la gauche à Esquelin. L'ancien gantois rentrait dans le cercle et tirait en revers. Dykmans, au tipin, envoyait la balle dans les filets de Vab Doren impuissant sur ce but. Deux minutes plus tard, Willems lançait Van Marcke en profondeur d'une subtile déviation. La passe du milieu waterlootis arrivait chez Ghislain dont la déviation obligeait Van Doren à une parade salutaire.

Van aube provoquait un pc en dribblant sur la baseline à droite. Della Torre se retrouvait une nouvelle fois au sleep. Vandenbroucke intervenait du gant. Le Dragons avait une nouvelle opportunité après une action individuelle de Crols qui butait sur Vandenbroucke. Sur une relance propre et directe de Boccard, Dykmans ne cadrait pas. Le Wat défendait bien. Van Oost adressait une louche précise pour Willems qui lançait son attaquant en profondeur. Van Oost qui avait bien suivi était trop court pour reprendre la balle. A la 51e, le Dragons obtenait deux pc consécutivement mais Della Torre envoyait la balle sur son pied après avoir trouvé celui de Charlet sur son premier essai.

Cobbaert profitait d'un avantage laissé par les arbitres pour pénétrer dans le cercle et tirer en revers haut vers le but sans trouver la faille. Le Dragons intensifiait son press, le Wat perdait rapidement la balle en debut de quatrième quart. Gougnard provoquait un pc. Vandenbroucke interceptait chanceusement la balle du casque. Sur le contre, les canards héritaient également d'un pc. Charlet expédiait un obus dans la lucarne de Van Doren et le Wat doublait son avance au plus fort de la domination du Dragons. Ce but libérait les locaux qui proposaient de belles séquences. Charlet passait la balle vers Van Oost qui remisait vers son compère Van Marcke. Le tir du jeune brabancon, à rebond, aurait pu mettre un gardien en difficulté mais Van Doren dégageait la balle. Le Wat annihilait bien les dernières attaques et remportait le match au sommet.