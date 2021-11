Pro League: défaite pour des Red Lions qui ont passé un mauvais week-end à Amsterdam

Après un match décevant vendredi, les champions olympiques cherchaient à achever leur fantastique saison de manière plus positive. La rencontre démarrait de manière catastrophique. Les Oranje profitaient d’une légère déconcentration des Belges (qui avaient vu à backstick entâcher le contre) pour tromper Loic Van Doren qui avait dégagé un tir, mais van Dam était sur le rebond. A la 6e miute, sur une percée sur la baseline côté gauche, Warmerdam était à nouveau sur un rebond pour pousser la balle sous Loic Van Doren. Les Reds n’avaient encore rien eu le temps de montrer. Charlier offrait le premier pc de la partie à la 11e minute. Hendrickx ne cadrait pas. Les Belges étaient plus présents dans la fin du premier quart grâce à une meilleure récupération de balle. Les occasions restaient rares sauf sur ce mouvement Gougnard-Ghislain-Boon, mais Sna commettait une faute.

Le deuxième quart était encore plus pauvre en occasions. Sur un mouvement initié sur le flanc droit par Denayer, Gougnard et Ghislain remontaient le terrain. Charlier allait chercher le 2e pc. La video l’annulait. Van Doren entrait à l’oeuvre sur la phase suivante. Il remportait sur face à face avant d’être encore présent sur le rebond. Sur un 3e tir dans la foulée, il détournait encore. Une bonne minute qui le mettra en confiance. Willems provoquait le 2e pc en poussant la balle sur le pied de Brinkman. Hendrickx le transformait à la 27e minute. Les Reds jouaient plus vite en fin de première mi-temps, mais les connexions restaient poussives.

Les Red Lions dominaient enfin les échanges dans le 3e quart. Boon cadrait un tir peu dangereux à la 38e minute. Charlier offrait un 3e pc à la 39e. Meijer détournait le sleep d’Hendrickx. Dockier armait aussi une frappe. Malgré un très bon quart des Belges, c’est Loic Van Doren qui avait l’arrêt du quart avec ce tir à bout portant. Encore un bel arrêt belge !

A la 49e minute, Van Doren était encore à la parade. A la 51e, c’est encore lui qui détournait une déviation de Warmerdam. Dockier était proche de toucher une déviation sur un centre d’Hendrickx. Le match était plaisant à regarder tant les Belges montaient bien en puissance malgré un score qui aurait pu être plus tragique. Les Red Lions cherchaient à pousser en fin de rencontre, mais Meijer passait une fin de rencontre assez calme.

Les Red Lions finissent leur fantastique saison par un week-end négatif à Amsterdam. Le mois de vacances fera du bien aux guerrier de Tokyo.

Technique du match:

Pays-Bas : Meijer ; Vos, Balk, de Geus, van Dam, Brinkman, Croon, Warmerdam, Beins, Bijen, Janssen ; Puis Swaen, Galema, Hoedemakers, de Mol, van Heijningen.

Belgique : L. Van Doren ; De Kerpel, Boccard, de Sloover, Hendrickx ; Wegnez, Denayer, Gougnard ; Dockier, Charlier, Willems ; Puis Dohmen, van Aubel, Ghislain, Luypaert, Boon, Van Oost.

Les arbitres : MM. B. Bale (Ang) et C. Blasch (All)

Carte verte : 48e De Sloover

Les buts : 3e van Dam (1-0), 6e Warmerdam (2-0), 27e Hendrickx sur pc (2-1)