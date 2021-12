Coupe du mondede hockey: vainqueurs aux shoot-outs de l'Espagne, les Young Red Lions joueront pour la 5e place

Privés d'une place dans le dernier carré après leur défaite 1-0 mercredi en quart de finale devant l'Inde, les jeunes Belges joueront dimanche pour la 5e place contre le gagnant du match de classement à suivre entre les Pays-Bas et la Malaisie. La Belgique a rapidement été menée au score par des Espagnols battus dans leur quart 3-1 aux shoot-outs devant l'Allemagne, après un partage 2-2 au terme du temps réglementaire. Sur leur première attaque les Ibères se forgeaient d'emblée un penalty corner (pc), transformé par Pau Cunill d'un sleep côté gant de Boris Fledheim (0-1, 4e pc). Le même Cunill profitait d'un penalty stroke, pour une faute devant la ligne de but, doublant l'avance pour l'Espagne peu avant le repos (0-2, 24e ps).

Comme lors de leur quart de finale perdu contre l'Inde, la Belgique a dominé l'ensemble de la deuxième mi-temps mais a réussi cette fois à revenir au score. Jeremy Wilbers réduisait l'écart en début de seconde période sur un tir de revers (1-2, 33e). Malgré huit pc obtenus et non concrétisés, et plusieurs autres occasions franches, les attaquants belges n'ont réussi à tromper une seconde fois le gardien adverse Luis Calzado qu'en fin de partie grâce à une déviation de Thibeau Stockbroekx sur un centre de Wilbers (2-2, 56e). Aux shoot-outs, tant Roman Duvekot, que Stockbroekx, Tobias Biekens ou Wilbers gagnaient leur duel face à Calzado, tandis que Pierre De Gratie, monté au jeu après le repos à la place de Feldheim, s'interposait sur le deuxième essai espagnol.

Plus tard dans la journée, les demi-finales mettront aux prises la France à l'Argentine ,d'un côté, et l'Allemagne au pays hôte de l'Inde, de l'autre. Dimanche, dès 9h00 belges, l'équipe belge dirigée par Jeroen Baart jouera son match de classement pour la 5e place contre le vainqueur du match entre les Pays-Bas et la Malaisie.