Championnat de hockey en salle : une journée où les points compteront double

Pour cette troisième journée de championnat, les différentes équipes se rejoignent sur le terrain du Sport Village à Ohain, bien connu des Red Lions qui s’y entrainent deux fois par semaine.

Les quatre premières rencontres promettent du spectacle, il s’agit en effet du top 4 du classement. A 11h30, le premier et le deuxième s’affronteront avec Orée White Star. Alors que le match précédent aura vu s’opposer le troisième et le quatrième, le Léo face au Watducks. Après cette journée, le classement sera très certainement revu, on voit mal ces quatre clubs se contenter de partages.

Pour la seconde partie de journée, la Gantoise souhaitera certainement confirmer la surprise qu’ils ont suscitée la semaine passée. Anderlecht devra être irréprochable pour ne pas se faire distancer. Namur et le Pingouin se bâteront pour obtenir leurs premiers points.

Suivez notre direct tout au long de la journée,



Léopold – Watducks : match à 10h30

White Star – Orée : match à 11h30

Orée – Léopold : match à 12h45

Watducks – White Star : match à 13h45

Pingouin – Gantoise : match à 14h45

Amicale Anderlecht – Namur : match à 15h45

Gantoise – Amicale Anderlecht : match à 17h

Namur – Pingouin : match à 18h