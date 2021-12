Un lancement doré pour Felix Denayer

« Flex m'avait parlé de ce projet, de cette marque, de la philosophie de celle-ci, et je n'ai pas hésité, cela fait un an maintenant que j'ai rejoint la famille » explique Vincent Vanasch.

Felix Denayer n'est pas qu'un nom apposé au bas d'un produit, il l'assure : « Ce qui m'a plu dans ce grand projet c'est que j'ai pu co-construire la marque et les produits, mon expérience de vie a influencé chaque développement, c'est un véritable projet personnel qui me tenait à cœur. Conclure cette grande année avec cette journée, c'est juste top! »

Il y a dix ans, rares étaient les joueurs de division honneur qui étaient sponsorisés, actuellement c'est légion. Au niveau des Red Lions, ils sont nombreux à lier des partenariats plus conséquents, soit pour des stages ou des formations sportives, soit avec des équipementiers ou distributeurs sportifs ou encore avec d'autres produits alimentaires. En plus de leur maillot de sportif de haut niveau, ils doivent maintenant également endosser le costume d'homme d'affaires ou plus exactement d'homme de marque. « C'est le jeu, on sait que pour pouvoir se consacrer à 100% au sport, il faut travailler avec notre image. Nous sommes des ambassadeurs de notre sport, en Belgique et ailleurs, il faut que nous profitions de cette image pour faire grandir notre sport » explique Felix Denayer. « Nous ne sommes pas au niveau du football ou du tennis, mais en effet, en plus de nos accomplissements sportifs ça nous permet de rendre visible le hockey » précise Vincent Vanasch.

La journée permettait à de nombreux jeunes de pouvoir rencontrer leurs idoles, un moment privilégié avec les deux stars, séance photo et dédicaces de sticks et de t-shirts. « Une deuxième Saint-Nicolas en quelque sorte, plaisante Vincent Vanasch, quand on voit les étoiles dans les yeux des enfants, je n'en reviens toujours pas, on imagine les sourires sous les masques. Ils sont tellement heureux, et c'est une récompense pour nous, on comprend pourquoi on travaille autant ».

Felix Denayer, déjà en partenariat avec Red Bull depuis plusieurs années, souhaite s'inspirer de la vision que les Etats-Unis ont du sport. « Pouvoir suivre l'histoire des sportifs de haut niveau, s'en inspirer, savoir que c'est possible. C'est ce que notre slogan signifie « Challenge the narrative ». J'ai envie que chaque jeune aujourd'hui puisse se dire que c'est possible, qu'il peut évoluer et grandir. Je veux lui donner des ailes. »

Une marque supplémentaire dans le monde du hockey, que l'on pourra observer sur les différents terrains du royaume ainsi qu'à l'étranger.