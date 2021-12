Suivez la quatrième journée de championnat de hockey en salle en direct

La semaine dernière, plusieurs changements se sont opérés dans le classement. L’Orée est maintenant en tête, toujours suivie par le Léo qui prend la deuxième place, tous deux talonnés par le Watducks et l’Amicale Anderlecht, c’est le White Star qui fait la plus grande chute en dégringolant à la cinquième place. La Gantoise, le Pingouin et Namur occupent les dernières places.

Suivez notre direct match après match :

Amicale Anderlecht – Watducks : match à 10h30 (match aller 1-4 pour le Watducks)

Gantoise – Léopold : match à 11h30 (match aller 3-5 pour le Léopold)

Léopold – Amicale Anderlecht : match à 12h45 (match aller 2-6 pour l'Amicale)

Watducks – Gantoise : match à 13h45 (match aller 2-5 pour la Gantoise)

Orée – Namur : match à 14h45 (match aller 4-9 pour l'Orée)

White Star – Pingouin : match à 15h45 (match aller 0-3 pour le White Star)

Namur – White Star : match à 17h (match aller 7-2 pour le White Star)

Pingouin – Orée : match à 18h (match aller 3-2 pour l'Orée)