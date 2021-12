Hockey Michielsen et Cuypers lauréats du Sifflet d’Or 2021

Le prix, organisé par okey.lalibre.be, est attribué au terme d’un vote pondéré des journalistes de hockey, du public, et des coaches et capitaine des équipes de division honneur Dames et Messieurs.

Le Sifflet d’Or 2021 a été attribué à Sébastien Michielsen qui devance Grégory Uyttenhove et Michaël Dutrieux. Pour Michielsen, il s’agit de son deuxième trophée après celui remporté en 2019. Ce n’est pas le seul « prix » remporté par l’Anversois en cette fin d’année puisqu’il vient également d’être promu à l’international par la fédération européenne à l’international Elite Panel.

Le Sifflet Espoir, qui récompense les jeunes arbitres promus depuis moins de 3 ans comme arbitre national, a été attribué à Pauline Cuypers devant Thalia Bellemans et Antoine Colemonts. Pour la jeune femme du Braxgata, il s’agit d’une arrivée éclair dans le monde des arbitres : elle avait à peine rangé ses guêtres de gardienne au Mechelse qu’elle se trouvait propulsée en division honneur dames et également désignée pour arbitrer des rencontres internationales. Alors que la Belgique ne compte qu’une petite vingtaine d’arbitres féminins, elle peut compter sur l’une des meilleures au monde (Laurine Delforge) et sur les avancées de Céline Martin-Schmets et Magali Sergeant (récemment promue à l’Advancement Panel).

Alors que l’arbitrage traverse une crise avec certains incidents dont la fédération de hockey cherche à remonter les causes, le soutien de ce Sifflet d’Or, qui en est à sa 13e édition, est un soutien apprécié par le monde de l’arbitrage et auquel le public hockey a massivement participé.