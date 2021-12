Tous les résultats de la cinquième journée de championnat indoor Messieurs

En matinée, les deux premiers, Léopold et Watducks, rencontrent les deux derniers du championnat, le Pingouin et Namur. En fin de journée, ce sont les équipes du White Star, de l’Amicale Anderlecht, de l’Orée et de la Gantoise qui s'affrontent, la quatrième place du classement étant déjà à l’ordre du jour.

Suivez nous en direct :

Léopold – Namur : match à 10h30 (match aller 4-8 en faveur du Léopold)

Watducks – Pingouin : match à 11h30 (match aller 3-4 pour le Watducks)

Namur – Watducks : match à 12h45 (match aller 6-3 pour le Watducks)

Pingouin – Léopold : match à 13h45 (match aller 0-3 pour le Léopold)

Gantoise – Orée : match à 14h45 (match aller 1-3 en faveur de l’Orée)

Amicale Anderlecht – White Star : match à 15h45 (match aller 3-3)

White Star – Gantoise : match à 17h (match aller 3-1 pour le White Star)

Orée – Amicale Anderlecht : match à 18h (match aller 4-4)