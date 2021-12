Hockey 6e journée salle division Honneur : Victoire serrée du Racing sur l’Antwerp grâce à deux pc de Boon, le Wellington se rapproche encore du top 4

La rencontre la plus huppée de la soirée opposait les 2e et 3e du classement dans la salle complètement rénovée de Mounier, au sol impeccable quoiqu’un peu glissant, et doté d’un éclairage lumineux. Le Racing, privé de Raes mais avec Rasir, s’annonçait très solide alors que l’Antwerp mettait un peu plus de temps à démarrer. Aux 2e et 3e minutes, Valcke allait déjà inquiéter Picard. A la 4e minute, le Racing obtenait un pc que Truyens plaçait sur le poteau. A la 6e minute, c’était Haussener qui tirait sur Picard. La gardienne anversoise allait passer une soirée compliquée.

Le Racing interceptait beaucoup de balles anversoises et dominait assez facilement. Levie Jaïr sermonnait ses joueuses et cela leur fit du bien puisqu’elles se montraient beaucoup plus agressives, avec d’entrée deux essais au but de Rootenberg et Van Haren. A la 14e minute, l’Antwerp obtenait son premier pc et Keus concluait (0-1).

La réaction bruxelloise allait être rapide avec, à la 15e minute, un premier centre de Rasir manqué par Pollak, à la 16e, un tri de la même Rasir sauvé en log corner par Picard et à la 18e minute, le 2e pc du Racing forcé par… Rasir : Boon trompait Picard (1-1). Entretemps, Delforge s’était heurté à Cuypers, plaçant sa balle peu à côté du but. La seconde mi-temps des Uccloises allait être plus convaincante, tout en n’étant pas prolifique en but. C’est au 5e pc que Boon trouvait à nouveau les filets en s’avançant bien dans le cercle et en envoyant la balle entre les sabots de la gardienne (2-1).

L’Anwterp allait tenter de passer la défense uccloise mais toutes les tentatives de Delforge et Rootenberg étaient vaines. Au contraire de Rasir et Valcke qui auraient pu et dû alourdir la marque, Picard maintenant le suspense et le score. Une défaite de justesse et importante, l’Antwerp redescendant à la 4e place suite à la victoire 6-4 du Dragons sur le Léopold. Les deux clubs anversois se retrouvent à 20 points, à peine deux points de plus que le Wellington qui a largement battu Louvain 9-2.

La dernière rencontre de la soirée opposait le Watducks et le White Star : elle s’est terminée sur un score très serré de 6-5, ce qui maintient le Watducks en tête et le White en 6e position, à portée du Léopold qui est sur un siège à bascule.

Racing-Antwerp 2-1

Wellington-Louvain 9-2

Léopold-Dragons 4-6

White Star-Waterloo Ducks 5-6

Classement après 11 rencontres : 1. Waterloo Ducks 26 pts 2. Racing 24 pts 3. Dragons 20 pts (+10) 4. Antwerp 20 pts (+9) 5. Wellington 18 pts 6. White Star 11 pts 7. Léopold 9 pts 8. Louvain 0 pt