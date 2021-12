Suivez avec nous la 6ème journée de championnat Hockey Indoor Messieurs

Cette dernière soirée indoor de 2021 voit s’afficher des rencontres intéressantes. Au sein du Hall des sports d’Erasme, la Gantoise affronte l’Amicale Anderlecht, match qui sera suivi par le White Star contre le Léopold. Au Blocry de Louvain-la-Neuve, c’est le Pingouin qui reçoit Namur et ensuite le Watducks qui reçoit l’Orée.

Avant l’entame de cette dernière journée 2021, qui donne lieu à la 5ème demi-journée, la suite de cette demi-journée se déroulera le jeudi 20 janvier 2022, le classement indique que le Léopold commence à s’installer en tête, suivi, depuis peu, par le White Star, le top 4 est complété par l’Orée et par l’Amicale Anderlecht. Le Watducks qui a dégringolé à la 5ème place lors du week-end dernier côtoie maintenant le Pingouin, 6ème, la Gantoise et Namur respectivement 7ème et 8ème du classement.

Les matchs débutent à 20h pour Bruxelles et 20h30 pour le Brabant Wallon. Le coup de sifflet d’entame des deux rencontres suivantes a été repoussé de quelques minutes permettant aux arbitres de prendre un break avant d'enchaîner sur la seconde rencontre de la journée.

Les principales questions du jour concernent le maintien du White Star aussi haut dans le classement ainsi que la place du Watducks hors du top 4.

Gantoise – Amicale Anderlecht : match à 20h

Pingouin – Namur : match à 20h30

White Star – Léopold : match à 21h10

Watducks – Orée : match à 21h40