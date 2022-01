Hockey en salle Dames: le Dragons sort l’Antwerp des demi-finales, tout profit pour le Wellington

Le Léopold n’a pas pu échapper à la descente

Quelle dernière journée passionnante. Le déroulé de la dernière phase ce championnat en ligne a réservé son lot de surprise avec en entrée un nul entre le Racing et l’Antwerp. Il faut dire que l’Antwerp se présentait déforcé, notamment sans Delforge. Un nul qui ne convenait à aucune des deux équipes : le Racing perdait une chance de terminer en tête du championnat en ligne et de se choisir en demi-finale un adversaire moins solide que le 3e du classement. Quant à l’Antwerp, ces deux points perdus allaient se révéler importants, bien qu’on pouvait aussi concevoir que c’était mieux qu’une défaite pure et simple.

La rencontre suivante devait sceller le sort du Léopold qui était condamné à l’exploit pour passer au-dessus du White Star et sauver sa tête en division Honneur. Il n’en sera rien puisque le Dragons aplatira les Uccloises 6-2. Ces dernières allaient également subir la loi du Racing et devait donc se résigner à retourner en Nationale 1.

L’Antwerp perd sa finale

Le « derby » entre les deux équipes anversoises devait désigner l’ordre dans le top 4. C’est le Dragons qui a surpris la formation de Laurine Delforge 3-1 et qui ainsi sautait au classement les Anversoises du Nord. Pire, elles plaçaient Picard et Cie à portée du Wellington : il suffisait au Well de battre Louvain pour se placer en 4e position au bénéfice du nombre de victoires. Une cata pour l’Antwerp qui possède en son noyau deux pions majeurs de nos Indoor Red Panthers.

Le Welington en demi

Il n’a pas fallu attendre longtemps au Well pour se rassurer et voir les play-offs lui tendre les bras. Duquesne (2), Draps et Sistermans offraient au Well une victoire sobre et suffisante. Restait au Watducks à définir contre qui il voulait jouer sa demi-finale. Première étape : le White Star qui jouait décontracté car assuré de sa 6e place. Pas de problème pour le champion de Belgique, qui avait appris ce matin qu’il était privé de sa coupe d’Europe à la mi-février à Almere, les Pays-Bas n’autorisant pas les rencontres pour cause de Covid. Le Wat’battait le White 4-0 et récupérait définitivement sa première place. Restait alors ce qui devait être une des deux demi-finales entre le Watducks et le Wellington : le Wat’ a imposé ses vues face à un Wellington qui était avant tout content de s’être qualifié et sans trop d’énergie. Le Watducks a pris un avantage psychologique sur le Well en vue de sa demi-finale, ce qui n’est pas le point de vue ucclois qui estime qu’il ne faut pas le juger sur sa prestation du jour : la demi promet donc. Toutes les décisions sont tombées et la dernière rencontre ne comptait plus que pour le plaisir avec une victoire d’un White Star qui a malheureusement fait oublier sa splendeur des saisons passées.

Résultats

Antwerp-Racing 2-2

Léopold-Dragons 1-6

Racing-Léopold 4-2

Dragons-Antwerp 3-1

Wellington-Louvain 4-0

White Star-Waterloo Ducks 0-4

Waterloo Ducks-Wellington 5-3

Louvain-White Star 1-4

Classement final : 1. Waterloo Ducks 35 pts 2. Racing 31 pts 3. Dragons 26 pts 4. Wellington 24 pts 8v 5. Antwerp 24 pts 7v 6. White Star 14 pts 7. Léopold 9 pts 8. Louvain 0 pt