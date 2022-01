Hockey Messieurs Indoor: reprise du championnat en nocturne ce jeudi

Alors que le compteur de matchs aurait déjà dû s’enclencher. En effet la coupe d’Europe ainsi que les tournois préparatifs étant annulés, la trêve fut un peu plus longue que prévu. L’annonce de l’annulation de la coupe du monde, qui aurait dû se dérouler à Liège en février prochain, mine définitivement l’ambiance généralement chaleureuse de la compétition indoor.

Qu’à cela ne tienne, ce soir Auderghem et Louvain-la-Neuve reçoivent cette 7ème (ou 6 ½ -ème pour les puristes) journée de championnat. La première rencontre de la soirée oppose deux clubs bruxellois, l’Orée qui surprend en se maintenant à la deuxième place du classement et le White Star qui a recollé au Top 4 en fin d’année dernière. Il s’agira de ne pas dégringoler à nouveau et de ne surtout pas lâcher le peloton de tête au risque de se faire rattraper.

Le Watducks doit, quant à lui, absolument faire un sans-faute dans cette dernière ligne droite pour justement tenter d’avoir voix au chapitre. Il affronte le Léopold, occupant logique de la première place du classement.

Namur et la Gantoise assurent le troisième match de la soirée, une rencontre de bas de classement mais qui s’annonce potentiellement spectaculaire, avec la capacité de Namur à marquer, 7 buts inscrit tout de même, et la spontanéité du jeune groupe gantois.

Le dernier match du jour alignera l’Amicale Anderlecht, actuel 3ème, au Pingouin qui n’est qu’à 3 points du 5ème. Une victoire ce jeudi soir des Nivellois pourrait mettre les autres brabançons en grande difficulté.

La dernière journée de championnat se déroulera déjà ce dimanche 23 janvier, à Namur, avec les chocs Watducks – White Star, Léopold – Orée, Orée – Watducks et White Star – Léopold en première partie de journée. L’Amicale Anderlecht affrontera une seconde fois le Pingouin, tout comme la Gantoise et Namur. Les deux derniers matchs opposeront le Pingouin à la Gantoise et Namur à Anderlecht.

Une chose est certaine, le championnat se jouera jusqu'au bout, tant les places dans le final four sont disputées.

Programme du jeudi 20 janvier 2022 : Résultats en direct

Orée- White Star (Auderghem) 20h

Léopold – Watducks (LLN) 20h30

Namur – Gantoise (Auderghem) 21h10

Amicale Anderlecht – Pingouin (LLN) 21h40