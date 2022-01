Euro hockey indoor dames: le succès contre l'Espagne assure quasiment aux Indoor Red Panthers un retour en div. A

Grâce à ces 4 points, les Indoor Red Panthers ont résolument pris la tête du tournoi avec 10 points, devant l'Espagne (9) et la Pologne (7), avant les dernières rencontres de dimanche qui permettront aux deux premières équipes de rejoindre la série A continentale. Les Belges, 15e mondiales, ont entamé leur journée de samedi en partageant l'enjeu 2-2 avec la Pologne (FIH-6), avec 2 buts belges signés Charlotte Vander Gracht (21e) et Marie Ronquetti (40e, pc). Un match nul acquis à l'arrache obligeant les protégées de Maxi Garreta à se surpasser dans leurs deux derniers matchs contre l'Espagne (samedi soir) et la Suisse (dimanche matin) pour tenter de retrouver leur place en division A, deux ans après l'avoir quittée en finissant 7e et avant-dernières lors du dernier Euro de Minsk de 2020.

L'entame de match était difficile samedi soir face à l'Espagne, 27e mondiale, qui plantait 2 buts aux Belges en moins de 2 minutes (4e et 5e). Joanne Peeters égalisait néanmoins avant la pause (9e et 13e sur pc). De retour des vestiaires et alors que beaucoup auraient imaginé la cause perdue après un doublé de la capitaine ibère Roccio Ibarra (22e et 30e sur pc), la Belgique a relevé la tête dans le dernier quart-temps. Peeters y inscrivait trois nouveaux buts (33e pc, 33e et 40e), alors que Daphne Gose y allait pour sa part d'un doublé (35e, 38e) qui neutralisait le triplé d'Ibarra (39e). Score final: 7-5 pour la Belgique qui avec ses trois nouveaux points prend la tête du tournoi.

Après ses 3 victoires (5-1 contre l'Écosse, 9-1 contre l'Irlande et 7-5 face à l'Espagne) et son partage avec la Pologne, la Belgique mène au classement de son Euro avec 10 points, pour 9 à l'Espagne et 7 à la Pologne. Il suffira aux Indoor Red Panthers de prendre un point dimanche matin contre la Suisse (FIH-7), dès 10h00, ou de ne pas perdre avec un trop grand écart pour s'assurer de leur remontée en division A.