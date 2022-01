Le club de hockey du Dragons élu club de l'année par la fédération européenne

En raison de la crise sanitaire, le prix s'est concentré sur la manière dont la communauté du hockey et ses bénévoles ont réussi à sortir plus forts de la pandémie, a expliqué l'EHF via un communiqué. Auteur d'un projet basé sur la croissance de ses adhésions, le club anversois basé à Brasschaat, champion de Belgique 2021 chez les messieurs, recevra 1.000 euros afin de soutenir son initiative. Actuellement le club présidé par Renaud Stiers compte près de 1.400 membres.

"Le Dragons est très honoré et fier d'avoir été élu grand club EHF de l'année 2021", a commenté Jean-Paul Dumortier, membre du conseil d'administration. "Cette récompense est importante pour tous nos bénévoles dans une année pleine d'émotions et d'incertitudes. Leur aide inconditionnelle a permis au Dragons d'atteindre ses objectifs locaux, nationaux et européens. Grâce à la contribution incessante de ces bénévoles, notre club a gagné sa place sur la scène européenne du hockey et vise à y rester pendant de nombreuses années à venir !"

Du côté des plus petites structures, c'est le club anglais de Birmingham qui a remporté le trophée.