Demi-finales Messieurs Hockey Indoor: début des demi-finales ce samedi

C’est à Leuven, dans une salle remplie de supporters que les demi-finales débuteront ce samedi en opposant d’abord l’Orée et l’Amicale Anderlecht et ensuite le Léopold au White Star, détenteur du titre.

L’Orée a créé la surprise cette saison en s’invitant dans le haut du classement, avec une équipe peu habitué à la salle mais orchestré d’une main de maître par Pol Gantois, la Blue Army qui avait comme objectif initial de se maintenir, ne compte pas baisser les bras en si bon chemin. Face à eux, l’Amicale Anderlecht, sérieux adversaire qui est bien souvent au rendez-vous. Cette équipe se connait bien et mise sur un groupe expérimenté. Leur faiblesse est également leur force, ils sont hargneux et déteste se faire dominer, touchés dans leur orgueil soit ils se révèlent soit ils s’effondrent.

Le Léopold est, sans contexte, l’équipe qui propose le plus beau jeu de salle, mais il ne suffit pas d’être agréable à regarder, il faut également répondre présent lors des grandes étapes. Les Ucclois ont dominé le championnat et ne devront pas se reposer sur leur acquis afin de décrocher enfin un titre. Ils s’opposent au White Star qui en a vu de toutes les couleurs lors de cette saison. Détenteur du titre n’est pas un sobriquet de tout repos. Il faut l’assumer et surtout ne pas décevoir les supporters, particulièrement quand un groupe s’investi autant dans ce championnat boudé par certains.

Lors du championnat réguliers les mêmes rencontres se sont conclues par deux victoires 3-7 pour le Léopold face au White Star et un partage 4-4 suivi d’une victoire 4-9 pour Anderlecht contre l’Orée.

Les arbitres de ces demi-finales hommes sont Thibault Bigaré, Laurent Dooms, Céline Martin-Schmets et Michaël Pontus.

Les rencontres se déroulent à 16h et à 17h à Leuven avec public. Suivez les résumés des matchs sur notre site.