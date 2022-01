Hockey division Honneur Dames : le Racing se qualifie de justesse au terme d’une partie serrée

Racing-Dragons 2-1

Racing :

Grimard, Truyens, Fobe, Cornette, Haussener, Valcke, Ji Boon, Pollak, Ju. Boon, Rullaert, Cuypers

Dragons : Goethals, Broers, Verstraeten, Roumen, Verboven, Jakus, Herzsprung, Meyvis, Van Heeckeren

Arbitres : F. Cirillo et T. Dagnelie

Les buts : 7e Verboven (0-1), 25e Valcke (1-1), 36e Raes sur pc

Le début de la rencontre est très prudent. Le Racing obtenait un pc à la 4e minute, première action digne d’être rapportée. Goethals était présente sur le sleep de Ji. Boon. La même gardienne du Dragons s’interposait sur une déviation de Valcke à la 6e minute. Le Dragons s’enhardissait et déboulait à plusieurs reprises sur la droite : à la 7e minute, Verstraeten centrait pour Verboven qui plaçait au-dessus de Grimard (0-1). Le Racing démarrait enfin et pressait mais Roumen, entre autre, se montrait très présente pour bloquer les attaques. A la 12e, Broers centrait pour Verstraeten qui tirait à côté. A la 14e, c’était Valcke qui se payait un solo dans le cercle mais tirait également de peu à côté. Fobe s’essayait à la minute suivante, Goethals déviait du sabot. Le Racing pressait mais se heurtait à un mur avec Herzsprung ou Van Heeckeren toujours présentes où il le fallait. A la 17e, Haussener obtenait le deuxième pc ucclois : Valcke voyait sa balle déviée du pied mais les arbitres ne donnaient qu’un long corner. Sur la remise en jeu de celui-ci, le Racing obtenait un nouveau pc que Fobe envoyait sur le gant de la gardienne. Fobe tirait à côté juste après. Et à 30 secondes du terme de la mi-temps, c’était Valcke qui léchait le poteau. Il n’y en avait plus que pour le Racing qui obtenait un 4e pc sur le coup de sifflet final : Boon voyait son envoi stoppé du pied par Van Heeckeren ; le stroke était indiscutable. Raes tirait sur la droite de Goethals, la gardienne se couchait bien et arrêtait la balle, aidée du poteau.

La reprise débutait sur une belle action de Haussener qui voyait sa balle repoussée par le poteau. A la 23e minute, le Dragons obtenait son premier pc, repoussé. Les actions uccloises se multipliaient vers le but anversois. A la 24e , Goethals arrêtait du stick un envoi de Raes. A la25e enfin, Valcke, déboulant sur la droite tirait au but et sa balle passait dans un trou de souris près du poteau (1-1). A la 28e, 5e pc pour le Racing : l’envoi de Ji. Boon était dévié du stick par Van Heeckeren. Le Dragons continuait à bien défendre. Au point que le Racing diminuait quelque peu son press, laissant au Dragons quelques initiatives. A la 35e minute, le Racing obtenait 3 pc consécutifs : sur le dernier Fobe envoyait sa balle que Raes déviait au poteau droit (2-1). A la 36e, Grimard sortait le grand jeu devant Verstraeten. Le Dragons sortait s gardienne pour les 3 dernières minutes. Le press brasschaatois était énorme mais la défense uccloise ne craquait pas.

Le Racing se qualifiait pour la finale, mais ce fut à l’arraché.