Finale du championnat de Hockey Indoor Messieurs: le Léopold confirme et conclut sa saison parfaite

Après avoir vaincu l’Orée et le White Star, le Léopold et L’Amicale Anderlecht se retrouve en finale ce dimanche sur le terrain de Leuven.

Bien que le Léopold ai toujours caracolé en tête et ai dominé la saison, son seul cailloux dans la chaussure fut le club anderlechtois contre qui il s’est incliné à deux reprises. Le groupe d’Anderlecht est inchangé par rapport à la rencontre d’hier, pour les Ucclois, Englebert laisse sa place à Poncelet.

Le match débute par un round d’observation, d’abord le Léopold possède la balle et tente d’approcher du cercle adverse, ensuite c’est au tour de l’Amicale Anderlecht de faire tourner la balle. La première double occasion est signée Zimmer et Simar sur son rebond, mais Gryspeerdt répond présent aux deux assauts. Plennevaux s’essaie aussi, en pénétrant dans le cercle en longeant la ligne de fond, mais c’est, pour l’instant, un sans faute de la part du portier anderlechtois. Anderlecht parvient pour la première fois à recevoir la balle dans le cercle adverse, Scheer reçoit une longue passe de Pangrazio, mais il ne parvient pas à être dangereux. Michiels s’essaie aussi, sans succès. Le match a commencé il y a 6 minutes quand Simar trouve enfin la faille de Gryspeerdt, sur un tir tout en plongée il inscrit le premier but, c’est 1-0. Anderlecht répond en obtenant un pc, mais Patterson est sur le banc, la combinaison avec De Sousa n'aboutit pas. Un second pc est sifflé 30 secondes plus tard, Patterson attend toujours sur le bord du terrain de monter. C’est la même combinaison entre De Sousa et Sior en un temps, qui est choisie, elle a un peu plus de réussite que la précédente, car elle mène à un deuxième pc. Sior reçoit directement la balle sur cette phase, mais son envoi est stoppé sur la ligne, les joueurs d’Anderlecht réclament un stroke mais la balle a été correctement stoppé. On joue déjà le cinquième pc de la rencontre pour Anderlecht, et Patterson a enfin pu monter. La balle est stoppée sur la ligne, il semble par le genou du défenseur, ce qui donnerai logiquement lieu à un stroke, mais les arbitres n’ont pas vu l’action de cette manière et jugent tous deux l’arrêt comme réglementaire, et n’accordent pas ce stroke juste avant la fin de ce premier quart.

Le début du deuxième quart se déroule toujours dans le cercle du Léopold, encore un pc sifflé. Cette phase est la phase favorite des anderlechtois, mais la défense du Léopold reste impressionnante. L’essai de Paterson ne change toujours pas le compteur. Scheer tente de tromper Reynaud en le lobbant, mais son envoi s’échappe hors cadre. Le Léopold redevient un peu plus agressif et se provoque son premier pc de la rencontre. Le puissant envoi de Simar est dévié par Pangrazio, le score ne change pas. Un deuxième pc est sifflé après une phase de jeu offensive. Mais l’envoi du donneur n’est pas précis, ce qui ne permet pas au Léopold de creuser l’écart, c’est toujours seulement 1-0. Les deux équipes y vont de leurs constructions, mais très peu aboutissent véritablement à de réelles occasions. Ce quart se terminera à 4 joueurs de champ pour le Léopold, Baumgarten recevant une carte verte.

Anderlecht continue d’entamer ses quarts temps en provoquant des pcs, mais continue également à passer à côté de ses franches occasions. Un cafouillis certain général et un Reynaud très rapide permettent aux joueurs ucclois d’écarter le danger. Encore un pc sifflé, mais cette fois-ci pour le Léopold. Rappelons que jusqu’ici aucun de ceux-ci n’ont été marqué. Il suffisait de l’écrire pour être contredit. Degroote transperce littéralement la défense anderlechtoise, c’est 2-0. Dans les minutes qui suivent, comme durant les précédentes, il y a peu de véritables occasions, hormis un tir direct de Plennevaux, mais que Gryspeerdt intercepte du plastron. Les petites erreurs se multiplient, aussi bien dans un camp que dans l’autre. Il est clair que nous n'assistons pas à la plus belle prestation des deux groupes.

Ce n’est pas la première fois que Sior se trouve dans le cercle en position de placer une balle précise dans le moindre espace laissé par Reynaud, mais pour l’instant, ce sont bien les guêtres de ce dernier qui s’imposent. Un nouveau pc est sifflé pour le Léopold, mais celui-ci est sorti par Gryspeerdt sans grande difficulté. Patterson tente le tout pour le tout par un puissant push dos au goal, mais l’essai fini à plusieurs mètres de la cage. Anderlecht tente d’accélérer le jeu, Pangrazio s’en va se confronter à Reynaud, sans succès. De même pour Conreur, qui obtient tout de même un pc sur la phase suivante. Il reste moins de 5 minutes pour queAnderlecht revienne au score. Degroote se voit attribuer une carte verte pour contestation. Anderlecht s’octroie un pc dans ce laps de temps. La phase ne se joue pas de suite, Degroote remontant de sa carte. Anderlecht marque enfin, et sur pc, Sior redonne espoir aux siens alors qu’il reste 2minutes 30. Garreta sort son gardien afin de profiter d’une supériorité numérique de fin de match. Et cela fonctionne, Anderlecht provoque un pc sur le fil. Mais le tir n’est pas marqué. C’est donc le Léopold qui s’impose sur un score de 2-1 et qui est sacré champion de Belgique indoor.

Léopold – Amicale Anderlecht ( 2-1)

Léopold : Baumgarten, Degroote, De Paeuw, Moreno, Muschs, Plennevaux, Poncelet, Reynaud, Simar, Zimmer.

Amicale Anderlecht : Antoine, Bourdeaud'hui, Conreur, De Sousa Ventosa, Gryspeerdt, Michiels, Noé, Pangrazio, Patterson, Scheer, Sior, Van Cangh

Arbitres : MM. T. Bigaré et M. Pontus

Carte verte : Baumgarten, Degroote

Les buts : Simar (1-0) , Degroote (2-0), Sior (2-1)