Hockey division Honneur Dames : le Racing marque enfin ses pc et prend le Waterloo Ducks à contre-pied

Le champion sortant est sans conteste favori sur le papier avec 6 internationales dont sa capitaine Joanne Peeters, meilleure buteuse à l’Euro B il y a deux semaines. Samedi, malheureusement, l’équipe n’a pas sorti une grande prestation, assurant le minimum et l’essentiel. En face, le Racing a indiscutablement l’expérience des grands rendez-vous et a prouvé pendant le championnat qu’elle peut faire mal à n’importe quelle équipe ; seul handicap, son impossibilité de transformer ses pc, à l’image de sa demi-finale où elle n’en a mis qu’un seul sur 8 obtenus.

Pas de séance d’observation, après seulement 28 secondes, Haussener tentait déjà un tir vers Spaeij. Après 140 secondes, c’était Vouche qui tirait de peu à côté du but de Grimard. Le premier pc était pour le Racing : Jill Boon trouvait le petit filet à droite (0-1). A la 7e minute, Haussener arrêtait en revers un essai de Peeters. Tour à tour, chaque équipe enchainait une phase de jeu mais pas de danger pour les gardiennes, même à la 9e où Grimard sortait sur Peeters. Fin d’un premier quart plutôt à l’avantage du Watducks, mais le but était ucclois.

A la 14e, Valcke tirait au but à deux reprises mais trouvait les sabots de Spaeij. A la 15e, premier pc pour le Wat’ : Ji. Boon bloquait avec détermination l’envoi de Ronquetti : chaud ! A la 18e, le Wat’ obtenait son deuxième pc et Peeters était intraitable (1-1) Nouveau pc pour les Brabançonnes et l’envoi de Peeters était repoussé par la gardienne. A 25 secondes de la mi-temps, le Racing obtenait son 2e pc : le tir bondissant atterrissait sur un pied vert : stroke. Valcke s’avançait mais plaçait sa balle de peu à côté.

La reprise commençait bien pour le Racing : à la 21e, Haussener, oubliée en tête de cercle envoyait la balle au fond (1-2). A la 23e, un effort de Gose était récompensé par un pc : la balle restait collée dans le revêtement en plastique mais l’envoi suivant était dangereux, écarté du gant par Grimard. On repartait dans l’autre camp et le Racing obtenait un double pc : sur le second envoi, Renders arrêtait la balle de la jambe : nouveau stroke, donnée cette fois par Raes, sous la jambe de Spaeij (1-3). On repartait de l’autre côté avec un pc vert : Grimard contrait. 29e, tir de Valcke sur Spaeij ; dans la foulée, occasion pour Vouche bloquée par Haussener. Pas un seul moment de calme dans ce 3e quart. Le Watducks était dos au mur. Et débutait les dernières 10 minutes en pressant à fond. Ce mur était ucclois et le premier tir était donné par Gose, dans les nuages. Le Wat’ se cantonnait dans la moitié du Racing, butant sur les uccloises bien en ligne. A 4 minutes du terme, Valcke recevait une carte jaune et le Wat’ en profitait pour sortir sa gardienne, jouant ainsi à 6 joueuses de champs pour 4. Une balle passait de peu à côté du but de Grimard. A la 39e minute, le Wat’ obtenait un pc , avec en plus une jaune pour Boon : le sleep de Peeters était impressionnant (2-3). Sur la relance, se passait une phase confuse et Raes en profitait pour déposer une balle victorieuse dans le but vide (24). Le Racing était champion.

Waterloo Ducks-Racing 2-4



Waterloo Ducks : Spaey, Gose, Vander Gracht, Comerma, Ronquetti, Vouche, Peeters, Wagemans, Renders, Lamon

Racing : Grimard, Truyens, Fobe, Cornette, Haussener, Valcke, Ji Boon, Pollak, Ju. Boon, Rullaert, Cuypers

Arbitres : M. Sergeant et T. Dagnelie

Carte verte : 28e Boon

Carte jaune : 36e Valcke , 39e Ji. Boon

Les buts : 4e Ji. Boon sur pc (0-1), 18e Peeters sur pc (1-1), 21e Haussener (1-2) 26e Raes sur stroke (1-3), 39e Peeters sur pc (2-3), 40e Raes (2-4)