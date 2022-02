DH Dames: la terrible 11e place

Si Malines sera plus que certainement descendant en Nationale 1, la bataille pour éviter la deuxième place de descendant sera impitoyable entre le White Star, le Victory et le Léopold, voire l’Herakles.

"La fin de ce championnat, ce n'est pas un 100 mètres, ce sera un marathon. Il ne sert à rien de gagner demain contre le White si c'est pour perdre toutes les autres rencontres", s'exclame Agustin Corradini, le T1 du Léopold. Ses joueuses rencontrent dimanche midi le White Star, actuellement en avant-dernière place du championnat.

Le Léopold déforcé

Ce match ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices puisque le Léo doit se passer de ses deux Argentines (Albertario a des soucis de visa et Merino est malade) et des sœurs Vilain, qui vont désormais se consacrer à leur vie familiale. "Mon souci principal est de former un groupe solidaire et performant à long terme, avec des filles heureuses sur le terrain et en dehors. C'est un travail à long terme. Notre noyau vient de se rétrécir, mais j'ai l'occasion de faire monter des jeunes qui se montrent d'ores et déjà performantes. Je peux vous assurer que ce ne va jamais être facile de gagner contre nous." Le Léo jouera sans son coach car le match Messieurs se déroule en même temps que celui des Dames : "La fédé n'a pas voulu changer les heures du match ; c'est surtout dommage pour le public du Léo, qui ne pourra pas encourager une de ses deux équipes." C'est Romain Manneback qui dirigera les Dames.

Un sommet remis

Dans le haut du classement, la Gantoise et le Dragons ne devraient en principe pas éprouver de difficultés face au Victory et à Malines. Le gros duel du jour devait opposer le Braxgata au Racing. "Il est reporté car le Brax a des cas de Covid. Le plus dur sera de le reprogrammer", regrette Thibault Cornillie. Un championnat qui est d'ailleurs bancal avec des équipes à 11, 12 et 13 matchs. Et il y a déjà des rattrapages en semaine : cela promet !

LE PROGRAMME

Dimanche 27 février

Daring - Antwerp 12 h

Gantoise - Victory 12 h

White Star - Léopold 12 h

Dragons - Malines 12 h

Braxgata - Racing Remis

Herakles - Watducks 12 h

Classement :

1. Gantoise (11) 33 2. Dragons (12) 29 3. Braxgata (13) 23 4. Racing (12) 23 5. Daring (13) 20 6. Waterloo Ducks (12) 18 7. Antwerp (12) 17 8. Herakles (12) 15 9. Léopold (13) 13 10. Victory (13) 13 11. White Star (12) 9 12. Malines (13) 1