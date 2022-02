Hockey : le Léopold échoue de peu face à un White Star retrouvé

C’était un match comme les autres… sauf que si le White Star perdait l’enjeu face au Léopold, il risquait bien de se retrouver dans une situation plus qu’embarrassante avec 5 points de retard sur son adversaire du jour et coincé à la peu envieuse place de descendant. Pour le Léopold new look, sans ses Argentines et les Vilain, c’était un nouveau départ pour un marathon (comme le disait son T1 absent Agustin Corradini) en vue d’échapper à la descente en Nationale 1.

White-Star-Léopold 3-2

La rencontre débutait sur un coup de tonnerre et ce pc que Carlota Clotet inscrivait dès la 2e minute de jeu : sa balle bondissante trompait la défense uccloise (1-0). De quoi inciter le Léo à se porter dans le camp local avec un White qui se défendait sans trop de fougue en imprimant un rythme assez lent. C’est d’ailleurs ce qui caractérisera ce premier quart-temps. Le White se permettra 4 sorties sans danger, le Léo manquant de peu l’égalisation sur un centre de Gilbert devant le but de Watelet.

Dès le deuxième quart, le match se débridait et les phases dansgreuese se succédaient. Ce fut encore Clotet qui manquait de puissance pour inscrire le deuxième but du White. Sur la relance de cette phase, Mommens centrait pour Hautem qui ratait sa reprise. A la minute suivante, pc pour le Léo et Broccoli envoyait au travers de deux joueuses regroupées sur la ligne (1-1). A la 23e, Dalla Vittoria envoyait un tir que Berrier déviait juste au-dessus du but. A la 27e, De Cocoker venait chatouiller les guêtres de Griganrd. Le match était solide, et Mr Tinant sortait deux vertes pour des joueuses qui se tenaient d’un peu trop près. Le léo s’installait dans la moitié du White mais sans danger : les deux défenses allaient d’ailleurs tenir leur cercle très peu fréquenté. La mi-temps se terminait par un tir de Masso qui était dévié par la défense du Léo.

La reprise voyait le White se porter dans la moitié adverse, mais sans danger pour Grignard. Cadiou de Fresquet, une jeune du club, s’offrait une occasion de but à la 43e. Le White obtenait un pc à la 44e. Mommens se heurtait à Watelet à la 45e. A la 51e, pc du White stoppé par Grignard. A la 52e, nouveau pc pour les Etoilées ; sur le re-pc, Griaanrd déviait sur le côté où se trouvait la donneuse du White, Alexia Masso ; cette dernière recevait la balle sur l’arcade et le front. Interruption du jeu pendant 25 minutes, le temps de faire venir l’ambulance. Le jeu reprenait par un nouveau pc que Clotet transformait imparablement (2-1).

Le dernier quart allait encore être une histoire de pc, avec un premier tir de Verrier à la 55e minute, tiré trop haut. A la 57e, nouveau pc pour le Léo cette fois et Mommens envoyait un flat puissant (2-2). A la 63e, une faute évitable (5 mètres sur un coup-franc) donnait lieu à un pc contre el Léo : Lardeur envoyait un shot à l’ancienne au fond du but (3-2). A la 66e, nouveau pc pour le White et tir de Dalla Vittoria sur le poteau. Le White remportait une victoire indispensable.

Gantoise-Victory 7-1

C’est le Victory qui ouvrait le bal des buts avec une réalisation de Bruni à la 4e minute. De quoi réveiller Ballnghien (3 buts), Gerniers (2), Sinia et Roels qui s’en donnaient à cœur joie.

Dragons-Mechelse 8-0

Le Dragons n’a pas fait de quartier avec son opposant du Mechelse. Un triplé sur pc de De Groof, un doublé de Simons, Raye, Vilar del Valle et Jakus ont empilé les buts (dont 6 sur pc) à un Victory qui se retrouve de plus en plus largué.

Daring-Antwerp 2-0

Victoire importante des Molenbeekoises avec deux buts de Jardel aux 13e et 54e minute. Ces trois points sont importants car le Daring se débararsse d’un concurrent pour le top 4, mais il reste encore à distance de ce même 4e place.

Herakles-Wateloo Ducks 2-4

Dès la 4e minute, Stappaerts mettait le Wat’ à l’aise. Comerma (2) et Peeters (1) rajoutait trois pc au compteur brabançons tandis que Fobe et Sosa avaient égalisé aux 24e (1-1) et 49e (2-1) ; le final profitait au Wat’.

Résultats

Daring - Antwerp 2-0

Gantoise - Victory 7-1

White Star - Léopold 3-2

Dragons - Mechelse 8-0

Braxgata - Racing remis

Herakles – Watducks 2-4

Classement : 1. Gantoise (12) 36 2. Dragons (13) 32 3. Braxgata (13) 23 4. Racing (12) 23 5. Daring (14) 23 6. Waterloo Ducks (13) 21 7. Antwerp (13) 17 8. Herakles (13) 15 9. Léopold (14) 13 10. Victory (14) 13 11. White Star (13) 12 12. Mechelse (14) 1