Le Léo l'emporte facilement à l'Orée et envoie un signal à ses concurrents

A domicile, l'Orée n'est jamais facile à manœuvrer, à charge pour les artilleurs du Leo de faire démentir cet adage. A noter que plusieurs joueurs ont profité de cette longue interruption pour s'adonner aux joies du hockey en salle, avec à la clé un titre pour le Léo, renforcé pour l'occasion de Phil Simar, qui se trouve en outdoor dans le camp d'en face.

Il n'y avait de période de temporisation en début de match. Après une centaine de secondes de jeu, Verdussen louchait pour Engebert. Le stick d'or espoir centrait dans le cercle. La balle était touchée par un pied oréen mais sans réaction des arbitres. Les visités partaient en contre avec un énorme effort de Domene qui passait pour Curty, esseulé. L'attaquant français perdait son duel face à Reynaud. Dans l'autre sens à la 4e, Simar perdait la balle sur dégagement et cela profitait à Boon qui tirait vers le but. Thieffry dégageait du pied. A la 6e, Curty provoquait le premier pc du match, Domene sleepait, Reynaud contrait. Boon, hyperactif sur la gauche déboulait et centrait. Arthur Verdussen reprenait mais Thieffry ecartait le danger. A la 9ème minute, Boon était dangereux sur pc sans tromper la vigilance de Thieffry. Après un cafouillage, Masso était proche d'ouvrir le score mais Reynaud intervenait bien. En fin de premier quart, Degroote ratait l'imanquable, lorsqu'il tirait à côté du but.

Le second quart n'avait repris que depuis quelques minutes que Boon ouvrait le score d'une tir en revers surpuissant que Thieffry ne pouvait qu'effleurer. Le Leo gérait son avantage avec la possession de la balle. Boo faisait mal. Il se procurait un stroke à la 26e après une faute de Beckers et ne se faisait pas prier pour doubler la mise. Peu après, le meilleur buteur du championnat débordait à droite cette fois et provoquait un long. Sur ce long, Degroote reprenait de volée une balle et envoyait un scud vers Thieffry. Celui-ci stoppait la tentative. Il intervenait une nouvelle fois sur un tir de Boon.

L'orée reprenait bien la seconde mi-temps et pensait revenir au score mais le but était annulé pour jeu dangereux. Zimmer alourdissait le score intelligemment. Sur la remise en jeu, il récupérait la balle et obtenait un pc. Boon le tirait, cela terminait en long. Arthur Verdussen sur le long trouvait une nouvelle fois la faille de près. Le pauvre Thieffry était abandonné par son équipe sur quelques phases en quelques minutes. Le Leo continait d'appuyer sur le champignon et Boon tirait au-dessus du but. Domene réduisait le score sur pc à la 48e.

L'Orée poussait dès le début du dernier quart. Branicki d'abord et Domene ensuite se procuraient des occasions franches. En contre, A. Verdussen touchait le poteau. La meilleure défense étant l'attaque, Plennevaux forçait un pc. Cela redonnait pc. Boon le transformait en s'offrait un triplé. Le Léo continuait d'attaquer et avait un nouveau pc qui redonnait pc. Cela ne donnait rien. Les visités obtenaient un pc en fin de rencontre qui était mal stoppé et permettait au Leo de récupérer la balle. L'occasion pour les visiteurs de se retrouver à plusieurs dans le cercle de Thieffry qui détournait la tentative du Leo. Sur le gong, Domene donnait au score son allure finale.

Orée: Thieffry; Beckers, Bellenger, Raemdonck, Willems; Masso, Simar, Thiéry; Curty, Domene, Clément; puis S. Branicki, M. Branicki, Willocx, Generet et Stockbroeckx

Leopold: Reynaud; Eaton, J. Verdussen, Forgues, Muschs; Baumgarten, De Trez, Engebert; Degroote , Boon, Plennevaux; puis Zimmer, A. Verdussen, Cuvelier Moreno et Poncelet

Arbitres: MM. T. Bigare et D. Van Den Eede

Cartes vertes: 12e Beckers, 15e Willems, 36e Baumgarten

Carte jaune: 57e Bellenger

Les buts: 19e Boon (0-1), 26e Boon sur stroke (0-2), 43e Zimmer (0-3), 44e A. Verdussen (0-4), 48e Domene sur pc (1-4), 60 Boon sur pc (1-5) , 70e Domene sur pc (2-5)

Penalty Corner: Orée 2/5 Léopold 1/5