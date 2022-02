Hockey: le bas de classement s'est révolté pour entretenir un peu plus le suspense

Hockey: la lutte pour le maintien est complètement folle

Pour lancer la seconde partie du championnat après une longue trêve, un alléchant duel bruxellois entre l'Orée, 5ème du classement, et le Léo, leader du championnat, était au programme à Woluwe. Le Braxgata, le Daring et le Beerschot ont pris trois points ce qui relance un peu plus le suspense en bas de classement