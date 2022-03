Après 13 saisons en Vert et Blanc, Gauthier Boccard a décidé de relever un nouveau défi en rejoignant les couleurs du Léo la saison prochaine.

Le Red Lion avait en effet rejoint le Watducks en 2009 pour y remporter 3 titres de Champion de Belgique en 2012, 2013 et 2014 et bien sûr le titre de Champion d’Europe en 2019. Le départ du Red Lion est accueilli avec philosophie et reconnaissance par les Canards, qui lui souhaitent le meilleur pour la suite de sa carrière.