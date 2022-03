Le Braxgata héroïque au Watducks

Le match aller entre les deux équipes s'était terminé sur un nul 1-1, avec un 0 sur 9 au niveau des pc pour les Brabançons alors que Luypaert avait lui marqué 1 pc sur 2. Le Wat' avait pourtant dominé mais s'était heurté à une grande défense boomoise. Depuis fin septembre, le Watducks, mal parti, a amélioré sa situation en se retrouvant à 2 points derrière le meneur du Léopold, tandis que le Braxgata alternait performances et surprises, la dernière étant une victoire contre le Racing.

L'entame de la rencontre était très rapide avec le Braxgata qui se portait le premier dans le cercle du Watducks. La première occasion sérieuse revenait pourtant aux locaux alors que Boccard interceptait la balle au milieu du jeu pour l'envoyer vers le but de Walter : la balle échouait de peu à côté du but. A la 7e minute, une louche lumineuse vers T. Biekens permettait au joueur de s'infiltrer et de centrer pour Walker qui ratait sa déviation de peu. Le Watducks était le plus souvent en possession de la balle mais ce furent bien les contre-attaques du Brax qui étaient le plus percutantes. A la 11e minute, après une descente de Dykmans sur la droite, Luypaert contrait le grand numéro 25 avant de devoir concéder un premier pc. Le sleep de Boccard était dévié du stick par Walter. À la 16e minute, une longue louche de Luypaert était ratée par un joueur vert et T. Biekens en profitait pour rentrer dans le cercle : la balle, repoussée en hauteur, était smashée dans le but par Onana (0-1)

Le deuxième quart débutait par un pc accordé au Wat', puis finalement annulé. Sur la relance, c'était au tour de Vandenbroucke de devoir se débattre avec une balle qui s'obstinait à rester entre ses jambes ; il la dégageait finalement en long corner. Les attaques se multipliaient des deux côtés, la majorité d'entre elles nettement plus dangereuses pour le Braxgata que pour le Watducks. Les Boomois procédaient par de longues louches et à la 26e minute, une nouvelle passe lumineuse sur Bordas lui permettait d'envoyer un revers violent que Vandenbroucke déviait spectaculairement. A la 30e minute, nouvelle balle qui arrivait à droite sur Walker : l'attaquant s'employait à dominer cette balle bondissante, se demandant que faire face à 4 joueurs adverses. Il choisissait de se la jouer solo et terminait son numéro par un envoi peu puissant mais parfaitement placé (0-2). La fin du second quart se terminait par une série d'attaques du Brax : le score, parfaitement justifié, restait à l'avantage des visiteurs.

Le sermon de Jean Willems à la mi-temps a dû être costaud puisque le Watducks remontait au terrain avec une toute autre envie. A, Willems obtenait le deuxième pc local : le sleep de Charlet était contré du gant par Walter. On notera en début de cette seconde mi-temps deux buts annulés : un premier alors que Willems n'avait parcouru deux mètres avant de rentrer dans le cercle et un autre à la 40e alors que la balle était préalablement sortie en long. Le Bax obtenait son premier et seul pc de la rencontre lorsque Dumont bloquait fautivement Onana. A la 53e : le sleep de Luypaert aboutissait à côté. A la 42e minute, on notera deux revers au-dessus du but du Brax, dont sur les opérateurs de la tour TV… A la 43e minute, nouvelle phase confuse dans le cercle visiteur : Mr Bigaré laissait l'avantage et Van Marcke concluait (1-2). Les attaques du Wat' se multipliaient mais le Brax restait très solide. Un 3e pc de Boccard passait au-dessus à la 50e minute. Juste avant le coup de sifflet de fin du 3e quart, De Backer tirait devant un but dégagé, mais juste à côté. Le dernier quart allait être palpitant, le Watducks obtenant encore trois nouveaux pc, mais tous inefficaces. A la 58e se situait un des tournants de la rencontre. Willems jouait une faute en bord de cercle et rentrait à nouveau après avoir fait un très court demi-tour et s'enfonçait dans le cercle : il était stoppé fautivement. Mr Bigaré n'hésitait pas et sifflait stroke. Grosse contestation du Brax pour la fameuse distance de 5 mètres non parcourue par Willems, mais cette fois-ci, l'arbitre ne changeait pas d'avis. Willems s'avançait pour donner la pénalité mais Walter arrêtait l'envoi : l'égalisation s'envolait. Le Braxgata tenait le coup et s'imposait finalement.

Braxgata : Walter; Loots, O. Biekens, Luypaert, Van Cleynenbreugel; Adriaensen, Rossi, T. Biekens; Onana, de Voogd, Bordas, puis Van Biesen, Van Steerteghem, Mazzilli, Walker

Waterloo Ducks : Vandenbroucke, Van Strydonck, Charlet, Dumont, Van Oost, Van Marcke, Wilbers, Boccard, Esquelin, Ghislain, Willems, puis Depelsenaire, de Backer, Dykmans, Lemaire et Sidler.

Arbitres : MM. T. Bigaré et T. Dagnelie

Carte verte : 8e Boccard, 35e Charlet

Carte jaune : 60e Van Cleynenbreugel, 66e Adriaensene

Les buts : 16e Onana (0-1), 30e Walker (0-2), 47e Van Marcke (1-2)

Penalty corner : Waterloo Ducks 0/6, Braxgata 0/1