Hockey Dames : le Waterloo Ducks en grand danger ce jeudi soir

Il reste 5 rencontres à rattraper en division Honneur pour mettre toutes les équipes au niveau 15. Ce jeudi soir va en principe, si le gel ne vient pas gâcher la fête, permettre de résorber la moitié du retard.

Herakles-Antwerp sera une bataille entre voisins de palier pour éviter de rester dans les environs de la 10e place, celle de barragiste. Une victoire de l’une des deux ne la ramènera pas vers le top 4, mais sera un bon coup de fouet pour sortir du marasme qui hante les deux noyaux.

Le White Star n’aura pas grand-chose à attendre de la visite de la Gantoise à Evere. Les meneuses jouent le sans-faute depuis le début et ce serait surprenant qu’elles ne continuent pas leur marche vers le titre. Mais elles devront se méfier car le White se bat pour survivre en DH.

Un sursaut waterlootois

Battu dimanche au terme d’une rencontre plutôt terne et sans exploiter ses occasions de but, le Watducks a perdu une partie de ses illusions d’accrocher le top 4. Mais rien n’est mathématiquement perdu. La visite du Racing sera compliquée à gérer, quoique très ouverte. Les deux attaques se valent, la défense du Wat’ étant toutefois plus perméable. Les deux équipes se rencontrent ce mois-ci (la rencontre retour aura lieu le 27 mars) avec les demi-finales pour objectif : tout peut arriver, mais la rencontre de ce soir sera décisive en cas de défaite du Watducks.

DH Dames

Jeudi 09 mars 20.30hr : Herakles-Antwerp, White Star-Gantoise et Waterloo Ducks-Racing

Classement : 1. Gantoise (13m) 39 pts 2. Dragons (14m) 35 pts 3. Braxgata (14m) 26 pts 4. Racing (13m) 26 pts 5. Daring (15m) 26 pts 6. Waterloo Ducks (14m) 21 pts 7. Antwerp (14m) 17 pts 8. Herakles (14m) 16 pts 9. Léopold (15m) 13 pts 10. Victory (15m) 13 pts 11. White Star (14m) 12 pts 12. Mechelse (15m) 2pts