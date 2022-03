Hockey Dames : mauvaise soirée avec une nouvelle remise pour la Gantoise

White Star-Gantoise remis

20.02hr, l’arrosage et l’éclairage du terrain du White s’éteignait brusquement alors que les deux équipes étaient occupées à s’échauffer. Grosse interrogation : où est la cabine avec les disjoncteurs. Malheureusement, elle n’est pas accessible depuis le terrain et il faut appeler le service communal qui gère le centre sportif d’Evere et attendre la venue du préposé. La rencontre prévue à 20.30hr allait de toute façon commencer en retard. L’officiel du match convenait avec les deux équipes d’attendre une demi-heure ; l’attente ne sera pas suffisante pour faire la lumière sur cette sombre affaire et le match était remis peu avant 21.00hr. Au grand désagrément de la Gantoise qui voit un calendrier impossible se profiler sans que sa responsabilité soit engagée.

Herakles-Antwerp 1-2

Voisins de palier au classement, les deux équipes avaient tout avantage à se départager ce soir pour s’éloigner de la zone dangereuse. L’Antwerp prenait les devants à la fin du premier quart : Duquesne convertissait un pc. Les Lierroises égalisaient à la 47e minute par Pastor. Les Anversoises repassaient en tête 5 minutes plus tard via un nouveau pc de Duquesne. La fin de la rencontre était tendue avec un gros press lierrois mais les Anversoises tenaient le coup et prenaient 3 points intéressants.

Waterloo Ducks-Racing 1-1

Pour espérer encore se qualifier pour le top 4, le Wat’ devait absolument prendre les trois points face au Racing sous peine d’être largement largué par les Uccloises. Le Racing ouvrait le score par Rasir dans les arrêts de jeu du premier quart. Lhopital égalisait juste avant la mi-temps. Une rencontre d’excellent niveau de la part des deux équipes qui se terminait sur ce nul qui ne fait pas vraiment les affaires des Brabançonnes.

Classement : 1. Gantoise (13m) 39 pts 2. Dragons (14m) 35 pts 3. Racing (14m) 27 pts 4. Braxgata (14m) 26 pts 5. Daring (15m) 26 pts 6. Waterloo Ducks (15m) 22 pts 7. Antwerp (15m) 20 pts 8. Herakles (15m) 16 pts 9. Léopold (15m) 13 pts 10. Victory (15m) 13 pts 11. White Star (14m) 12 pts 12. Mechelse (15m) 2pts