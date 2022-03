Hockey DH : l'Orée plonge en enfer, le Léo fait le trou en tête

Le Léo fait le trou en tête

Léopold – Beerschot 3-1

Penalty corner Léopold (1/4) Beerschot (0/2)DH Le Léopold était privé des services de Lewis Eaton victime d’une déchirure des ligaments à l’épaule à la suite d’une charge de Salis. Il sera out 4 semaines. Agus Corradini accueillait le retour de Max Plennevaux, remis de sa maladie. Le Léo démarrait à 100 à l’heure. Arthur De Sloover bloquait un premier pc de Boon sur la ligne. Mais, le 4e pc à la 7e minute seulement donnait déjà l’avantage au Léo. Sur une perte de balle de Draper, Boon doublait la mise dès la 20e. Sur une accélération sur la baseline, Duvekot récompensait les quelques occasions du Bee en réduisant l’écart. Zimmer et Boon envoyaient des missiles dans les nuages. Le Bee faisait mieux que résister dans le deuxième quart. Alors que le Léo affichait une sérénité en baisse, Baumgarten trompait toute la défense d’un envoi peu dangereux. Le Bee ne s’en remettait pas. Le match baissait en intensité pour basculer dans l’ennui malgré un baroud d’honneur des Ours. Le Léo a fait le trou en tête et possède 7 points d’avance sur son nouveau dauphin gantois.

«Nous ne livrons pas un grand match car nous étions plus mous», analysait John Verdussen. «Nous marquons au bon moment ce qui nous permet d’augmenter notre avance au classement.»

Léopold : Reynaud ; Muschs, Forgues, J. Verdussen, Moreno ; De Trez, Baumgarten, Englebert ; Boon, Plennevaux, Degroote ; Puis Cuvelier, Zimmer, A. Verdussen

Beerschot : Verhoeven ; Goudsmet, De Sloover, Penelle, M. Peeters ; Cabuy, Draper, Nelen ; Sior, Duvekot, L. Capelle ; Puis M. Capelle, Perez, H. Peeters, Gus, Du Monceau

Arbitres : MM. S. Michielsen et T. Hennes

Cartes vertes : Duvekot, Plennevaux, Goudsmet

Cartes jaunes : 64e Plennevaux, 69e Nelen, 70e Baumgarten

Les buts : 7e Boon sur pc (1-0), 20e Boon (2-0), 26e Duvekot (2-1), 44e Baumgarten (3-1)

Les Gantois donnent une véritable leçon à l’Orée

Orée – Gantoise 1-7

Il n’est plus nécessaire de regarder le classement pour savoir si un match est important ou pas, à l’heure actuelle, toutes les rencontres sont primordiales. C’était d’autant plus vrai pour l’Orée qui devait absolument déclencher son compteur à point de cette année.

La Blue Army doit retrouver ses automatismes avec le retour de Beckers et Dohmen. La Gantoise a pu profiter de ces temps d'adaptations pour planter les deux premiers goals de la rencontre en fin de premier quart. Masson et Ferreiro, de nouveau, montent le score à 1-4 après 35 minutes.

La deuxième mi-temps ne verra aucun ressaisissement de la part des Bruxellois, et tout autant d'efficacité pour les Flandriens. Le massacre se soldera sur le score d' un but à sept.

La Gantoise est actuellement extrêmement en forme, le groupe le prouve encore une fois ce jeudi soir. De son côté, l'Orée s'enfonce de plus en plus dans cette descente aux enfers qui ne semblent pas trouver de fin.

Orée : Thieffry ; Beckers, Stockbroekx, Willems, Bellenger ; Thiéry, Dohmen, Simar, Curty ; Domene, Masso, puis Clément, M. Branicki, Labouchère, S. Branicki, Willocx

Gantoise : Santiago ; Scheen, Waller, M. Deplus, Desgouillons ; de Paeuw, Goyet, Kina ; Tynevez, Ferreiro, Masson puis de Borrekens, Hellin, Rogeau, T. Deplus, Bugallo,

Arbitres : MM. M. Dutrieux et L. Dooms.

Cartes vertes : 45e Beckers, 53e Waller

Carte jaune : 63e M. Deplus

Les buts : 14e Ferreiro (0-1), 18e Goyet sur pc (0-2), 23e Simar (1-2), 24e Masson (1-3), 32e Ferreiro (1-4), 45e Scheen sur stroke (1-5), 47e Masson (1-6), 57e Rogeau sur pc (1-7)

Penalty Corner : Orée (0/5) Gantoise (2/8)