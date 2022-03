L’Herakles joue à se faire peur face à la lanterne rouge

La journée avait mal démarré avec l’annonce de la remise du match très attendu entre le Braxgata et le Dragons. Les Boomois, boostés par leur six sur six, accueillaient au meilleur des moments la formation de Denayer qui a perdu ses deux dernières rencontres. À cause de trois cas de Covid, le Brax a opté pour une remise de ses matchs de vendredi et de dimanche à Louvain.

Il restait à voir si l’Antwerp pouvait profiter de la surprise du vendredi soir pour faire déjouer les pronostics. Très vite, l’Herakles a tenu son rang en marquant sur stroke dès la 4e minute grâce à l’inévitable Nico De Kerpel. L’autre flèche offensive Amaury Keusters attendait le 3e quart pour réaliser un break qui aurait dû mettre les Rayés à l’abri. Mais De Winter relançait le suspense à 12 minutes de la fin. Malgré la menace rouge, les Lierrois, qui ont raté un 2e stroke, ont assuré le strict minimum face à la lanterne rouge. Ce succès permet à l’Herakles de s’éloigner de la zone rouge même si les écarts restent minimes entre la 6e place des Lierrois et la 11e position détenue par le Beerschot : 5 points seulement. Dimanche, les Rayés s’attaquent à un gros morceau, Gand.

Les buts : 4e De Kerpel (1-0), 38e Keusters (2-0), 58e De Winter (2-1).