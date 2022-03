Hockey dames: deuxième remise pour le Racing

Décidément, la pandémie continue à perturber le championnat. Le Racing vient de subir une deuxième remise après celle du Braxgata ; cette fois-ci, c'est l'Antwerp qui est touché par le virus. Et pas question qu'on solde les rencontres : le championnat est tellement serré que chaque club est en droit de défendre ses chances au mieux des possibilités. Conny Zwaans, manager du Racing : "On va devoir jouer 5 fois en deux semaines avec les trois dimanches et la journée du 24 mars, plus celle du 31 où on jouera le match remis contre le Braxgata. En espérant que les Panthers puissent être libérées des entraînements nationaux. Ce sera lourd physiquement."

La rencontre entre le White Star et le Victory sent la poudre ; et même plus. Le vainqueur de cette rencontre entre deux équipes à égalité de points à la 11e place prendra une belle option sur le sauvetage. Certes, le White a un match de retard, mais on le voit mal réaliser un exploit contre la Gantoise. Le calendrier est quelque peu favorable au Victory qui doit encore se rendre à Malines et doit aller au Léopold le 3 avril pour ce qui devrait être la dernière réelle finale, en sachant que le Léo aura joué à Malines le dimanche précédent. De toute façon, la seconde place de descendant, sauf incroyable retournement, ne devrait pas échapper aux 3 équipes précitées. C’est dire si ce dimanche sera très indicatif pour la suite.

La Gantoise en danger

Le nul arraché in extremis par la Gantoise jeudi soir face au Dragons aura dû inspirer le Braxgata qui reçoit les meneuses autoritaires du championnat. Il n’est pas sûr que le doute soit venu habiter les esprits gantois, mais on ne sait jamais et les coéquipières de Judith Vandermeiren ne vont pas hésiter. Cela devrait nous donner une rencontre haute en intensité. Le Racing regardera avec attention le résultat de cette rencontre, lui qui n’est qu’un petit point devant le Brax. Ceux qui pourraient profiter de l’occasion, ce sont le Daring et le Waterloo Ducks qui pourraient revenir à hauteur du Brax à l’issue de leur rencontre face à Malines et au Léopold : on aurait alors 4 équipes dans un mouchoir de poche pour les deux dernières places disponibles du top 4. Le suspense continue alors que, malgré tout, il y restera encore 5 journées complètes à disputer, augmentées de 3 rencontres en retard. Une belle salade.

Honneur Dames, le programme

Dimanche 20 mars, 12h

Racing - Antwerp remis

Daring - Malines

White Star - Victory

Léopold - Waterloo Ducks

Braxgata - Gantoise

Herakles - Dragons