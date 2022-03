Léo, Gand, Racing et Dragons: les candidats au titre s'effondrent; le Beerschot aux portes de la D1

Le Beerschot se rapproche de la D1

Daring - Beerschot 3-0

Daring : Feldheim, Brunet, Legrain, Cicileo, Bell, Krüger, Salis, Vander Gracht, Montelli, Leffler, Esmenjaud, puis Marque, Van Linthoudt, Coelho, Cosyns et Denis.

Beerschot : Verhoeven, Penelle, De Sloover, Goudsmet, M. Peeters, H. Peeters, Cabuy, Draper, M. Capelle, Perez, Sior, puis Nelen, du Monceau, Duvekot, L.

Capelle et Gus.

Arbitres : Melle C. Martin-Schmets et M. G. Boutte.

Carte verte : 33 e L. Capelle

Les buts : 43 e Van Linthoudt (1-0) ; 53e Bell sur pc (2-0) ; 70e Esmenjaud (3-0).

Penalty corner : Daring 1/2, Beerschot 0/5.

Ce match entre deux équipes menacées était placé sous le signe de la prudence. Malgré cela il y eut deux pc dans les six premières minutes, un pour chaque équipe, mais sans danger pour les gardiens. Pour le reste, le Beerschot fut le plus souvent en possession de la balle, mais Feldheim, en grande forme, fut toujours à la bonne place pour parer des essais de Sior sur pc, Perez et M. Peeters. Il ne dut pas faire de miracles pour autant. Il fallait un petit but pour lancer cette rencontre, et la deuxième période fut plus propice. Le Beerschot fut le premier à faillir ouvrir la marque, un revers de Duvekot s’écrasant sur le montant à la 41 e . Les dieux du stade avaient choisi leur camp et deux minutes plus tard, une erreur grossière de Penelle profita à Marque qui céda intellgemment à Van Linthoudt, qui n’eut plus qu’à marquer dans le but vide (1-0). Ce but décomplexa le Daring en même temps qu’il abattait le Beerschot. On pensait voir une réaction d’orgueil mais c’est le contraire qui se produisit, le Daring étant bien plus incisif sur contre. A la 48 e Marque remonta tout le terrain pour tirer à côté alors qu’à la minute suivante, Feldheim réussissait son dernier arrêt en parant un tir de Goudsmet, isolé par un centre en retrait de Duvekot. A la 50 e , sur un pc de De Sloover, le premier sorteur du Daring nous sembla contrôler la balle du pied, mais les arbitres laissèrent jouer. Deux minutes plus tard, le Daring obtenait son deuxième et dernier pc, un jeu d’enfant pour Bell (2-0). C’en était fini des velléités du Beerschot qui força encore deux pc consécutifs mais ne put empêcher Esmenjaud de mener une contre-attaque victorieuse à la dernière minute (3-0).

L’efficacité brabançonne musèle les Ucclois

Léopold - Watducks 0-3

Léopold: Reynaud; Muschs, J. Verdussen, Forgues; Baumgarten, Zimmer, de Trez; Englebert, A. Verdussen, Boon, Plennevaux puis Moreno, Degroote, Cuvelier, Poncelet, Verdoodt.

Watducks: Vandenbroucke; Dumont, Van Strydonck, Charlet; Van Oost, Boccard, de Backer, Wilbers; Willems, Ghislain, Sidler, puis Esquelin, Dykmans, Lemaire, Van Marcke, Depelsenaire.

Arbitres : MM. L. Dooms et M. Dutrieux

Cartes vertes : de Trez, Van Strydonck, Dykmans

Les buts : 1re De Backer (0-1), 58e Charlet (sur pc 0-2), 65e Ghislain (0-3)

Penatly corner : Léopold (0/11) Watducks (1/3)

Traditionnellement, si tradition existe déjà, le match retransmis sur diverses chaînes télévisuelles se déroule à 12h30. Cependant ce dimanche verra une exception. La chaîne Sporza souhaitant retransmettre le duel Léopold - Waterloo Ducks, le Léopold a fixé ses conditions. Suite à des événements déjà organisés avec certains sponsors, la rencontre aura lieu comme à la normale à 15h, télé ou pas. Une nouvelle preuve du poids du club ucclois dans le championnat belge.

Cette rencontre toujours appréciée par les amateurs de hockey, a un goût de revanche pour le Watducks qui n’a pas oublié sa lourde défaite 1-6 au match aller. Charlet revient dans le noyau brabançon.

La rencontre a commencé il y a exactement 24 secondes que le premier but tombe déjà. Après une construction partant du back gauche, Dumont, la balle remonte l’entièreté du terrain pour finir dans le stick de De Backer, bord de cercle côté droit. L’attaquant tente sa chance et cela paie, c’est 0-1 pour les Waterlotois. Le Léopold se réveille de suite en se présentant à trois reprises dans le cercle adverse, mais sans être dangereux. Lors de la quatrième entrée, Plennevaux voit son air-shoot siffler. Le Watducks se présente pour la deuxième fois au cercle et est de nouveau dangereux via le duo Van Marcke et Willems. Mais Reynaud remporte l’affrontement. Le premier pc est pour le Léo, Boon ne maîtrise pas son calage et se retrouve dos au goal, il arme alors un tir en revers qui finit dans la lucarne du goal, celui-ci est donc invalidé. Le deuxième pc est également sifflé pour le Léo mais Boon manque de précision dans son essai.

Le Watducks ne domine pas spécialement les échanges cependant ils se retrouvent une nouvelle fois en situation plus que favorable dès l’entame de ce deuxième quart temps. Ghislain se retrouve complètement esseulé face à Reynaud mais il ne parvient pas à dominer sa balle, son tir est croqué et est facilement interceptable. Le Léo est définitivement en panne sur PC c’est déjà le 3ème et rien de positif n’en sort. Le vent tourne quelque peu et les occasions du Watducks s’accumulent ainsi que leur temps de possession. Notons par exemple encore le tir de Sidler à la demi-heure de jeu.

Est-ce que les hommes de Corradini auront trouvé la solution lors du break de mi-temps ? Il ne semble pas. Les occasions du visiteur continuent à s’accumuler, Esquelin cette fois est stoppé par Reynaud. Quelques secondes plus tard c’est Willems qui est auteur d’une belle occasion. Plusieurs pc vont s’enchainer, toujours pour le Léopold. Lors du quatrième, Moreno, donneur, est convié à rejoindre le centre du terrain, l’arbitre jugeant que les 40 secondes réglementaires étaient dépassées. Lors du 5ème, c’est véritablement Van Marcke, sorteur en 1 qui sauve son équipe, il entrave le premier sleep correcte de Boon par son stick. Le suivant terminera sur le corp de Charlet et donnera lieu à un dégagement. Juste avant la fin du quart temps, Tom Degroote arme un tir puissant bord de cercle, mais Vandenbroucke répond d’un arrêt réflexe.

Le dernier quart temps verra encore cinq phases de pc pour le Léopold. Mais aucun ne rentrera. Autre niveau d’efficacité du côté du Watducks, en effet il ne faudra que deux essais à Charlet pour marquer le 0-2. Finalement le troisième et dernier goal viendra du stick de Ghislain. Jusqu’au bout, le Watducks sera proche d’infliger un résultat de 4 buts, mais les joueurs de Jean Willems s’arrêteront à une victoire de 0-3.

Remontada de l'Antwerp qui arrache un point

Racing - Antwerp 3-3

Racing : Gucassoff; Vanwetter, Wegnez, Xavier, R. Delavignette; Meurmans, Truyens, Weyers; Charlier, Cosyns, Cayphas; puis Berton, Marquet, Malherbe, H. Delavignette, Cornez

Antwerp: Drijver; Budgeon, Rijkers, Patterson, Delrue; Rath, Fawe, Paton; Igau, De Winter, Van Baal; Puis Verheijen, Groen, Van Groesen, De Cleene, Huygues

Arbitres: MM. C.L. Le Clef et D. Van Den Eede

Cartes vertes: 22e Verheijen, 54e Paton, Van Groesen 65e

Les buts: 2e Cayphas (1-0), 13e Cosyns sur pc (2-0), 20e Charlier (3-0), 34e Verheijen (3-1), 48e Paton sur suite de pc (3-2), 63e De Winter (3-3)

Penalty corner : Racing 1/5 , Antwerp 1/3

Le Racing, qui restait sur un 6/6, acceuillait dans ses installations l'Antwerp. Le Racing a augmenté son niveau de jeu depuis la reprise et espérait engranger une nouvelle victoire face à des anversois dont la spirale est l'inverse de celle de son adversaire.

Le Racing pressait d'entrée de jeu et ouvrait le score après moins de deux minutes. Truyens servait Cayphas dans le cercle. L'attaquant ucclois croisait parfaitement son revers. Quelques secondes plus tard, il avait déjà une nouvelle occasion de doubler le score mais Patterson sauvait son équipe. C'était ensuite Charlier sur un tir puissant puis Weyers qui amenaient le danger devant le but de Drijver. En contre, Van Baal enlevait trop son envoi Charlier trouvait lui le mauvais côté du but anversois. Tout cela durant les 5 premières minutes de jeu. Après 11 minutes, les visiteurs obtenaient un pc. De Winter le tirait, obligeant Gucassoff à intervenir. A la 13e, c'était au tour du Racing d'obtenir un pc. Cosyns le transformait dans la lucarne du but. Il n'y en avait que pour le Racing en fin de premier quart. La connexion Truyens - Cayphas se créeait une nouvelle situation chaude avec un tir du dernier nommé écarté du pied par Drijver.

Une superbe séquence du Racing entre Cosyns, Truyens et Cayphas lançait le second quart. Charlier inscrivait le troisième but du Racing du tir imparable en revers. Les situations chaudes se multipliaient devant le but anversois. De Winter trouvait un pied dans le cercle du Racing. Le pc était tiré par Igau avec une intervention de Gucassoff. Weyers ne cadrait pas son essai après un beau déboulé sur la droite. Verheijen réduisait la marque d'une belle reprise sur la gauche du gardien.

Dès l'entame du troisième quart, Truyens était à la réception d'une louche en entrée de cercle. Il adressait une passe vers Charlier mais Rijkers était plus prompt. Truyens récupérait néanmoins la balle et obtenait un pc. Cosyns expédiait une mine que Drijver sortait du stick. Paton concédait un pc et recevait une carte. Le tir de Cosyns arrivait sur le corps de Huygues et la faute était sifflée en faveur de la défense. Une belle combinaison entre Cosyns et Charlier permettait à ce dernier de tirer au but. Son envoi était contré par un défenseur et passait au-dessus du but. Peu après, Charlier avait une nouvelle possibilité de tirer au but. Drijver déviait du pied.

Wegnez remontait la balle et passait vers Weyers qui provoquait un pc. Drijver gagnait à nouveau son duel avec Cosyns. Après un beau numéro de soliste et d'equilibriste, Verheijen provoquait un pc. Il était transformé sur rebond par Paton. L'Antwerp y croyait à nouveau. Drijver préservait le suspense après un nouvel arrêt sur un tir de Charlier. L'Antwerp égalisait après une belle récupération d'Igau qui alertait De Winter. L'international U21 trompait Gucassoff. Quelle remontée des anversois. Charlier obtenait un pc. Il était joué en phase avec Wegnez mais ça passait à côté. Cayphas ratait sa reprise. L'Antwerp est revenu du diable vauvert pour prendre un point.

L’Orée retrouve sa mentalité, mais pas son efficacité

Orée – Louvain 1-2

Orée : Thieffry ; Willems, Raemdonck, Bellenger, Stockbroekx ; Masso, Dohmen, Curty ; Simar, Clément, M. Branicki ; Puis Beckers, Willocx, S. Branicki, Generet, Berden.

Louvain : Carr ; Harris, Coolen, Perez-Pla, Madeley ; Murray, Walsh, Quemada ; Lane, Maraite, Divorra ; Puis De Clerck, Van Lembergen, Bosman, choenaers

Arbitres : M. S. Michielsen et V. Loos

Cartes vertes : Masso, Schoenaers

Les buts : 5e Clément (1-0), 6e Lane (1-1), 20e Quemada (1-2)

Penalty corner Orée 0/3 et Louvain 0/6

L’Orée affrontait Louvain sans Domene retenu pour la Pro league et Thiéry qui a la main cassée. Santana ne jouait pas côté louvaniste. Thieffry sortait un tir de Maraite. Stockbroekx chipait une balle et tirait. La balle montante était smashée par Clément. Un départ idéal pour l’Orée. Lane égalisait sur une sortie hasardeuse de Thieffry. Il était dribblé trop facilement. Simar était proche du 2-1 dan la foulée. Il n’avait plus qu’à la pousser dans le but vide. Lane s’en sortait bien en recevantun avertissement verbal après une altercation musclée. Masso, bousculé, amenait le premier pc du match. Le premier pc débouchait sur le deuxième pc qui était mal stoppé. Murray ne cadrait pas un tir qui était intéressant. Thieffry devait encore intervenir face à une accélaration sur la baseline de Murray. Quemada, aussi, tentait un tir qui n’était pas cadré. Thieffry était sensationnel à la 17e minute en arrêtant un envoi de Divorra qui recevait la balle seul devant le keeper.

A la reprise du 2e quart, Simar recevait une belle balle pour partir en contre. Son tir était un peu trop croisé. Les Louvanistes se trouvaient trop facilement sur le terrain. Quemada était à la déviation sur un centre (1-2). Le but récompensait une domination des Universitaires. L’Orée laissait jouer Louvain comme à l’entrainement. Van Lembergen tirait à son tour. Si les Bruxellois étaient de bonne volonté, ils perdaient beaucoup d’efficacité dans des passes imprécises et des contrôles ratés.

Schoenaers démarrait la dexième mi-temps avec une bête carte verte pour avoir touché la balle après la faute. Masso était proche de l’égalisation. Les Bleus étaient de mieux en mieux dans la partie, mais la balle n’arrivait pas en zone de conclusion. Louvain obtenait son premier pc. La série de 3 pc ne donnait rien à part Willocx au tapis. Stockbroekx allait chercher le 3e pc. Il était contré. M. Branicki était à la finition d’une belle phase collective qui n’était pas récompensée par un but. Les 4 pc de Louvain ne changeaient pas le score à la 63e minute. Les Bleus ont tout tenté, mai il leur manquait de précision pour construire une action digne de ce nom. Dohmen avait la balle du 2-2 dans la dernière minute.

Un match sous haute tension sans vainqueur

Herakles - Dragons 1-1

Héraklès : Timmermans ; Weyer, M.Donck, Verdussen, Leclef ; De Kerpel, Tarrès, A. Van Dessel ; Van Damme, Delaisse, Vloeberghs puis Amorosini, V.Donck, W. Van Dessel, Keusters, Deville

Dragons : Van Doren ; Geers, , Lootens, T.Luyten ; Denayer, Rubens, Gougnard , L.Putters ; Van Aubel, M.Luyten , Raes puis Cobbaert, Foubert, Crols,R. Putters

Arbitres : MM C. Hardy et G. Uyttenhove

Cartes vertes : 5e Rubens, 17e Verdussen, 53e M. Donck, 61e Van Aubel

Cartes jaunes : 18e Rubens, 65e De Kerpel

Les buts :8e Van Aubel (0-1), 31e Keusters sur pc (1-1)

Penalty Corner : Héraklès 1/3 et Dragons 0/4

Derby Anversois chaud chaud…Heraklès 21 pts reçoit les Dragons 23 pts qui a un match de moins. Le spectacle doit être au rdv… Les Dragons sont décimés avec des absents de marque : Harte (covid) et Martinez et de Della Torre à la Pro League. Occasion rêvée pour lancer des jeunes. Le démarrage est prudent des 2 côtés : la consigne, ne pas perdre la balle. L’Héraklès fait circuler la balle mais sans prendre de risques. Les défenses prennent souvent le pas sur les attaques. 6e chaude alerte dans le cercle des Dragons sur une action initiée par Tarrès très remuant. 8e poussée des visiteurs mais sans trouver l’ouverture dans le dispositif défensif des locaux. 9e perte de balle de De Kerpel qui profite à Van Aubel pour faire 0-1. Il s’agit du premier tir au goal. Les joueurs de l’Héraklès ont difficile à s’en remettre et il faut deux interventions défensives de Verdussen pour éviter le pire aux 10e et 12e. Les Dragons ont beau pousser , ils ne sollicitent guère Timmermans. 16e arrêt de Van Dooren. Le match reste très fermé : un seul tir de chaque côté pour ce Q1. Dès l’entame du Q2, les Anversois du nord poussent mais on garde le même schéma les défenses prenant le pas sur les attaques. 21e Tarrès toujours aussi actif, lance Vloeberghs qui ne profite pas de l’aubaine. Les Dragons tentent de presser plus haut sans être réellement dangereux. Le dernier geste manque souvent des 2 côtés pour faire la différence. A la 30e ,on ne dénombrait encore aucun PC… La belle organisation défensive des 2 équipes ajoutée aux imprécisions offensives expliquent ce score très étriqué. A la 33e l’Héraklès récolte son premier pc Weyer voit son tir repoussé par Van Dooren mais Keusters surgit pour égaliser. Le match s’anime quelque peu et les visiteurs ne profitent pas de 2 pc repoussés par Timmermans. Dès l’entame du Q3, les Dragons poussent et Rubens oblige Timmermans à intervenir. 38e grosse occasion pour les visiteurs sur une action confuse. Une minute plus tard Verdussen, encore lui, sauve la mise sur une action de Max Luyten . Ce Q3 est clairement à l’avantage des visiteurs, la défense de l’Héraklès en ayant parfois plein les sticks. Tout semble possible car les Lierrois sont souvent dangereux dans leur reconversion. 56e belle intervention défensive de Denayer. 58e Arno Van Dessel met le feu dans la défense visiteuse. Le final est clairement à l’actif les locaux qui poussent : Keusters et De Kerpel sonnent la charge. L’indécision est totale. Réaction visiteuse quand Rubens oblige Timmermans à intervenir . La fin de match est tendue. 68e PC pour l’Héraklès qui ne donne rien 69e superbe arrêt de Van Dooren 70e nouveau PC local mais sans succès…. Un match nul qui n’arrange finalement personne.

La Gantoise trop déforcée ne parvient pas à passer le mur boomois

Braxgata-Gantoise 1-1

Braxgata : Walter; Loots, O. Biekens, Luypaert, Van Cleynenbreugel; Adriaensen, Rossi, Mazzilli ; Onana, Walker, Bordas, puis Van Biesen, T. Biekens Van Steerteghem, Mazzilli, de Voogd

Gantoise : Vandenbossche ; Waller, M.Deplus, Desgouillons, T. Deplus ; Goyet, Kina, de Paeuw ; Tynevez, Masson, Rogeau ; puis T.Deplus, Hellin, Molenaar, Lauwers; Depaepe n'est pas monté

Arbitres : MM. T. Bigaré et T. Dagnelie

Cartes vertes : 41 e Bordas, 68 Luypaert

Les buts : 37 e Walker (1-0), 64 e Tynevez (1-1)

Penalty corner Braxgata (0/4) et Gantoise (0/5)

Sans ses trois Argentins plus deiux autres absents, la Gantoise s’est rendue à Boom pour un déplacement périlleux face au Braxgata. Ce dernier, privé de championnat depuis sa rencontre héroïque au Waterloo, devait tenter de reproduire la même prestation et ainsi s’écarter de la zone dangereuse de la descente. Q1 Le premier quart était très disputé avec une volonté plus marquée de la Gantoise de s'imposer sur le terrain. Elle enregistrait 4 entrées dans le cercle dans les 10 premières minutes. Le Braxgata semblait plus prudent. La volonté de prendre l’ascendant était amusante à analyser, aucune des deux équipes ne profitant réellement de son positionnement sur le terrain. Q2 Le second quart allait être plus animé avec, à la 19e minute, un centre de Bordas devant le but qui méritait mieux. A la 20e minute, une rapide contre-attaque voyait Rogeau expédier un puissant revers que Walter écartait en plongeon et du stick : c’était la première réelle occasion de la rencontre. A la 23e minute, descente sur la droite de de Paeuw, toujours aussi rapide, qui offrait aux Gantoise leur premier pc du match. Le sleep de Rogeau filait à droite du but. A la 28e minute, Walker recevait une longue passe qu'il déviait juste à côté du but. Cette occasion de but clôturait 5 minutes de grosse pression du Brax dans la moitié Gantoise. La rencontre devenait nerveuse et rugueuse. A la 20e minute, Rogeau était poussé dans le dos au moment de pouvoir recevoir la balle au point de stroke ; Mr Bigarré ne bronchait pas. A la 32e minute, nouvelle grosse occasion pour la Gantoise : Vandenbossche, le substitut de Santiago parti à la Pro League, repoussait en long un essai de Van Biesen. La mi-temps était atteint sur un nul blanc équitable, mais qui ne l’était que par cet arrêt 4 étoiles de Walter. Q3 La seconde mi-temps débutait avec un bel exercice sur la droite du Braxgata qui développait une attaque sur un très petit morceau de terrain, se terminant avec un une-deux et Walker qui propulsait la balle dans le but (1 0). Ce but ce but allait sonner le début de la charge de la Gantoise : le pressing était intense et le Braxgata développait alors son habituel jeu défensif. La Gantoise manquait de chance avec un tir de Rogeau sur la transversale à la 41e minute. Sur la phase suivante Rossi était touché à la tête par une balle et sortait temporairement ; heureusement, plus de peur que de mal. A la 46e minute, Hellin manquait l’objectif de peu. Q4 Le dernier quart était pour Gand qui pressait tant et plus ; on se demandait à qulle minute les hommes de Kina allaient trouver la faille. Pas à la 56 e où Rogeau allumait les guêtres de Walter. Pas à la 63 e où Kina trouvait le poteau gauche du gardien allemand. Mais bien à la 64 e , où Kina jouait rapidement un coup-franc et envoyait vers Tynevez qui envoyait un obus en revers (1-1). Du coup, le Braxgata repartait à l’attaque, montrait un tout autre visage. Trop tard toutefois. Et la Gantoise obtenait encore 2 pc en fin de rencontre.