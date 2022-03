Résumé de la journée en Hockey Dames : la mauvaise affaire du White Star

Braxgata-Gantoise 0-4

Ce petit sommet devait permettra au Braxgata de créer une surprise après la prestation un peu en dedans de la Gantoise jeudi passée contre le Dragons. Rappelons que les Gantoises avaient égalisé à la dernière minute par Oviedo pour finalement arracher le nul. Le premier quart débutait avec un gros pressing du Braxgata qui mettait tout à l’attaque et obtenait 2 pc dans les premières minutes. Entretemps, Ballnghien aurait pu recevoir un stroke et tirait à côté du but à la 5e minute. Les Boomoises occupaient la partie du terrain des Gantoises mais ne parvenaient pas à conclure. Un 3e pc du Brax à la 20e ne donnait rien non plus.

A la 24e minute survenait le tournant du match : Nelen obtenait un coup-franc en tête de cercle et partait pour un solo en slalom, contournant 6 joueuses pour finalement tirer vers Oviedo qui déposait la balle au premier poteau (0-1) Un but contre le cours du jeu, mais qui réveillait alors les Gantoises. Elles allaient alors justifier leur avance en se mettant à presser la défense locale. Un tir de Ballenghien à côté, un pc également à côté, Ovideo seule devant Sotgiu qui ne pouvait conclure, un tir dans le filet extérieur de Sinia, et finalement un 4e pc qui se terminait par un smash en hauteur d’A.S. Vanden Borre (0-2). Le matc avait changé d’âme.

La seconde mi-temps allait être marquée par la maîtrise gantoise, avec un 5e pc et une série de phases terminées par un revers de Sinia dans un angle fermé (0-3). Le Brax était mal payé, la Gantoise d’une efficacité implacable.

La rencontre se terminait de manière très ouverte, avec quelques légères occasions pour le Brax, mais surtout à nouveau un but de Oviedo qui éclaircissait une phase confuse (0-4).

White Star-Victory 1-2

Cette première finale pour éviter la descente fut disputée. Le Victory ouvrait le score à la 27e minute. Coudron égalisait à la 51e minute : tout restait possible dans un match où il fallait la victoire. Le coup de massue arrivait à la 70e minute où Machin inscrivait le but victorieux, synonyme de sauvetage pour les Edegemoises et de panique pour le White qui reste à la place de descendant.

Daring-Mechelse 3-1

Rencontre piège pour les Molenbeekoises avec des Malinoises qui prennent semaine après semaine confiance. Il faudra attendre la fin du premier quart pour voir Jardel ouvrir le score. La même joueuse doublait la mise à la reprise de la seconde mi-temps. Burns redonnait un mince espoir aux Malinoises mais Bertarini scellait le score à la 66e minute. Le Daring a pris les points qu’il fallait pour ne pas se laisser distancer du top 4.

Léopold-Waterloo Ducks 0-1

C’était une rencontre difficile pour le Léopold que pas mal d’observateurs voient en grosse difficulté pour les prochaines semaines, avec le Victory et le White Star qui l’ont dans le viseur. Prendre un point au Watducks ne semblait pas impossible pour les joueuses de Corradini. Et pourtant, il ne s’est rien passé d’autre que ce tout petit but de Ronquetti à la 37e minute, but suffisant pour le Wat’ et catastrophique pour le Léo.

Herakles-Dragons 1-2

L’Herakles recevait les gros bras du Dragons avec un secret espoir d’arracher ne fut-ce qu’un petit point pour se dégager des équipes à 16 points. Il ne s’en est pas fallu de grand-chose puisque le Dragons n’a battu les Lierroises que 1-2. Mais les chiffres ne montrent pas que les Brasschaatoises ont mené toute la rencontre (buts de Simons à la 30e et de D. Marien à la 50e). Le but lierrois est survenu à une minute du terme par Cornette.

Racing-Antwerp remis

Pauvre Racing qui va devoir rattraper deux rencontres en plus des journées programmées, dont la double jeudi prochain.

Classement

1. Gantoise (16m) 46 pts 2. Dragons (17m) 40 pts 3. Racing (15m) 30 pts 4. Braxgata (16m) 29 pts (+12) 5. Daring (17m) 29 pts (-5) 6. Waterloo Ducks (17m) 28 pts 7. Antwerp (16m) 21 pts 8. Victory (17m) 16 pts (-17) 9. Herakles (17m) 16 pts (-23) 10. Léopold (17m) 13 pts (-18) 11. White Star (16m) 13 pts (-10) 12. Mechelse (17m) 3pts